Travessia Mar Grande - Salvador 2024 será lançada neste sábado

Vem aí a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador! A mais tradicional do país está marcada para o dia 1º de dezembro e terá o lançamento oficial neste sábado, 10. O evento será realizado no Village Itaparica, o antigo Club Med, e contará com uma experiência única para os convidados.

No lançamento será apresentado o projeto da 54ª Travessia Mar Grande-Salvador, que terá a ultramaratonista aquática Alessandra Melo, como madrinha, e o ex-maratonista aquático Allan do Carmo, como padrinho. As inscrições serão abertas logo após o evento deste sábado.

Leca, como Alessandra é carinhosamente apelidada, fez a travessia Salvador-Morro de São Paulo no início deste ano, quando se tornou a primeira e única mulher a completar o desafio. Ela é presença confirmada no evento de lançamento, enquanto Allan do Carmo, maior campeão da história da Travessia Mar Grande-Salvador, estará presente no dia 1º de dezembro.

