Travessia Mar Grande-Salvador é lançada e inscrições estão abertas

Lançamento da Travessia Mar Grande-Salvador, no Village Itaparica - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

As inscrições para a edição 2024 da Travessia Mar Grande-Salvador estão oficialmente abertas! São 200 vagas para a 54ª edição de uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo do Brasil. O evento de lançamento foi realizado na manhã deste sábado, 10, no Village Itaparica, em Vera Cruz.

A prova está marcada para o dia 1º de dezembro com largada na praia do Duro, em Mar Grande, e chegada no Porto da Barra, em Salvador. Ao todo, são 14 classes divididas por faixa etária, partindo dos 13 anos de idade, e uma para portadores de necessidades especiais.

Os interessados em participar da prova deverão preencher um formulário no site oficial do evento e enviar atestados médico e técnico para a organização. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalha. Já os cinco primeiros colocados no geral, no masculino e no feminino, receberão medalha e troféu, assim como os três melhores em cada categoria e os três melhores geral master.

“É um grande evento e nos orgulha bastante de estar fazendo mais uma vez a Travessia Mar Grande-Salvador. É um projeto que começou em 1955, pelo A TARDE, desenvolvido, produzido, e chegamos à 54ª edição com muito orgulho, muito trabalho, muita dedicação Grupo A TARDE e também da rádio A TARDE FM que esse ano capitaneou o projeto”, contou Eduardo Dute, diretor da rádio A TARDE FM, que organiza a travessia.

Ildázio Tavares Jr., coordenador de novos projetos da rádio A TARDE FM, valorizou Mar Grande, local de largada da prova. Para ele, a edição deste ano já é um sucesso.

“A gente está muito feliz, de uma maneira disruptiva. Nada mais justo do que lançar a Travessia Mar Grande-Salvador aqui de Mar Grande. As pessoas, às vezes, esquecem a importância de Mar Grande para a prova. Isso é uma coisa que a gente resolveu fazer de uma maneira bem mais profissional. Então, a gente vai tratar bem Mar Grande, porque Mar Grande sempre tratou bem a gente. Começamos com essa apresentação aqui e acho que esse ano já é um sucesso. É uma prova que une tradição e esporte, une Salvador e a Bahia, se confundem”, revelou Ildázio.

A ultramaratonista aquática Alessandra Melo foi escolhida como madrinha da edição deste ano, que terá o ex-maratonista aquático Allan do Carmo, como padrinho. Leca, como Alessandra é carinhosamente apelidada, fez a travessia Salvador-Morro de São Paulo no início deste ano, quando se tornou a primeira e única mulher a completar o desafio, enquanto Allan do Carmo é o maior campeão da história da Travessia Mar Grande-Salvador.

Leca, madrinha da 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

“É uma honra para mim ser escolhida como madrinha de uma prova tão tradicional no Brasil. Uma prova que é muito além de uma competição, é uma experiência. Você sai de Mar Grande vendo Salvador pequenininha e conforme você vai nadando, você se conecta com o meio ambiente, com a natureza, com a vida marinha, e quando vai chegando em Salvador, você vê todos os cartões postais maravilhosos crescendo. Então você pode degustar os cartões postais de Salvador”, disse Leca ao Portal A TARDE.

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da rádio A TARDE FM, com produção da Viramundo, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínios de Powerade e Village Itaparica.