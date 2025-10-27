Menu
ESPORTES

Travessia Mar Grande–Salvador: prova memorosa completa 70 anos em 2025

55ª edição da prova histórica reúne 180 atletas, incluindo a pentacampeã Ana Marcela Cunha

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/10/2025 - 19:46 h
Travessia Mar Grande–Salvador 2025
Travessia Mar Grande–Salvador 2025 -

A Travessia Mar Grande–Salvador celebrará 70 anos com a 55ª edição, marcada para 29 de novembro deste ano. A prova, que cobre 12,5 km da Praia do Duro, em Mar Grande, até o Porto da Barra, em Salvador, é a maior e mais antiga competição de águas abertas em atividade no mundo.

Entre os 180 atletas confirmados, o destaque é a campeã olímpica e mundial Ana Marcela Cunha, única mulher pentacampeã da Travessia. Outros nomes de peso incluem os bicampeões Renan Barbosa e Victoria Beatriz Rosário, além de atletas de diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em homenagem aos grandes nomes da natação baiana, os troféus de 2025 levam o nome de Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo, reconhecendo a força, dedicação e legado dos atletas. O evento também terá o Troféu dos 70 anos, celebrando sete décadas de tradição e superação.

Travessia Mar Grande–Salvador 2025
Travessia Mar Grande–Salvador 2025 | Foto: Olga Leiria / Ag A TARDE

Uma novidade desta edição é a obrigatoriedade do uso da boia de segurança, reforçando o compromisso da organização com a segurança dos competidores.

A Travessia, organizada pela Ambience Esporte com produção da Viramundo Produções e realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, terá arbitragem da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

“É uma honra participar da Travessia Mar Grande–Salvador, um evento que representa a tradição, o esporte e a força da Bahia. O Grupo A TARDE se orgulha de contribuir para uma história que atravessa gerações e inspira todo o país”, diz o diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute.

“A cada ano, a Travessia cresce em número de participantes e em reconhecimento. Já avaliamos a possibilidade de, a partir de 2026, realizar a prova em dois dias, sábado para a disputa feminina e domingo para a masculina", completou Bruno Riella, o coordenador técnico.

x