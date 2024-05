Treinador da Juazeirense avalia Série D como "difícil e diferente" | A TARDE

A Série D do Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana, com vaga na Série C de 2025 para as quatro melhores equipes. De olho em uma dessas vagas, a Juazeirense aproveitou o período após o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste para focar na preparação.

O técnico Evandro Guimarães valorizou esse tempo e deu detalhes sobre a preparação que o Cancão de Fogo vem realizando com foco na competição nacional.

“Nós tivemos uns dias que foram importantes para a nossa preparação. Nós otimizamos esses dias com o máximo de esforço para poder nos prepararmos para essa competição. Vai ser uma competição difícil e as equipes que começam bem têm mais vantagens, mas ela também tem o período da recuperação. Nós temos que ter muita concentração e saber jogar essa competição porque é uma competição diferente”, afirmou o treinador.

Na manhã desta terça-feira, 23, a Juazeirense divulgou a saída de cinco atletas: Abraão, Gean, Luís Soares, Maurício e Mauro. De acordo com o comunicado do clube, as partes acertaram a rescisão em comum acordo.

A estreia do Cancão de Fogo será em casa, contra o Itabaiana-SE, pelo grupo A4. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 27, no Estádio Adauto Moraes. As outras equipes do Grupo A4 são: ASA e CSE, de Alagoas, Petrolina e Retrô, de Pernambuco, Sergipe e o baiano Jacuipense. Outro representante da Bahia, o Itabuna está no Grupo A6.