Treinador das Mulheres de Aço concede primeira entrevista no cargo

Comandante do feminino concede 1ª coletiva - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Na manhã desta terça-feira, 27, Felipe Freitas, o novo comandante das Mulheres de Aço, concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo. Após uma sessão de treinamento com bola, o técnico usou a Sala de Imprensa Armando Oliveira para compartilhar suas impressões sobre o desafio de assumir o comando do Esporte Clube Bahia, recém-campeão da Série A2 de 2024.

Felipe Freitas não escondeu a magnitude do desafio que enfrentará à frente do time. “É, sim, um dos maiores desafios da minha vida. Eu fiz uma escolha ligada aos meus objetivos de vida e ambições. Eu quero ser o melhor treinador do Brasil. E eu, quando escolho o Bahia, pela sua estrutura e elenco, acredito ser algo que vai me potencializar a chegar lá”, afirmou o técnico.

O treinador fará sua estreia oficial no comando do time no próximo sábado, 31, quando as Mulheres de Aço enfrentam o Jequié. Até o momento, o Bahia obteve 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano, vencendo os três jogos disputados.

Felipe Freitas vê o Baianão como uma oportunidade valiosa para avaliar e preparar sua equipe. “Tudo vai servir como parâmetro. O Baianão é uma competição que está evoluindo, com boa quantidade de jogos, e podemos testar atletas dessa forma. Potencializar aspectos em algumas atletas, aumentar minutos delas. Não pode ser o único parâmetro para o futuro, mas um dos”, explicou.

O novo técnico também expressou sua gratidão pela recepção calorosa que recebeu tanto do clube quanto do povo baiano. “O clube tem bons profissionais. Poderia, aqui, citar o nome de todos e ficar falando por horas. Mas a transição feita pela Talita, após trabalho de Lindsay, está muito bem feita. Algo sem ruídos. Todo staff também está ajudando bastante para evoluirmos e fazermos um bom trabalho”, concluiu Freitas.