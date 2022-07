TRF suspende procedimento contra Neymar por sonegação fiscal

Neymar teve habeas corpus concedido nesta quinta-feira, 28, pelo Tribunal Regional Federal (TRF), para suspender procedimento criminal investigatório por suposto caso de sonegação fiscal no Brasil.

O caso em questão diz respeito à multa aplicada pela Receita Federal ao atleta, em 2015, cujo caso ainda não está encerrado. Na ocasião, Neymar foi multado em R$ 188 milhões no processo que investigava sonegação fiscal. No mesmo ano, a Justiça ainda chegou a bloquear bens do jogador.

A investigação se refere ao período entre 2011 e 2013, ainda durante passagem de Neymar pelo Santos e também na trasferência dele ao Barcelona, onde existem suspeitas de infrações como omissão de rendimentos do trabalho, omissão de rendimentos de fontes do exterior, omissão de rendimentos pagos pelo clube de futebol espanhol Barcelona, falta de pagamento de Imposto de Renda e outros.

Em 2017, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) julgou o caso e e reduziu a multa para, de acordo com a defesa do jogador, cerca de R$ 8 milhões.

A suspensão do procedimento pelo TRF ocorre um dia depois de a imprensa espanhola informar que o jogador será julgado por contrato com Barcelona e correrá risco de ser condenado a prisão por até dois anos. A promotoria pede ainda multa de 10 milhões de euros por supostos irregularidades no contrato com o clube catalão.