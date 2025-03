UFC Londres: três brasileiros sobem no octógono neste sábado

Leon Edwards e Sean Brady farão o 'main event' - Foto: Reprodução/UFC

Três atletas brasileiros participam do UFC Londres, que acontece na O2 Arena, na capital da Inglaterra, no próximo sábado, 22. O evento será liderado pelo confronto entre Leon Edwards e Sean Brady, pela categoria dos meio-médios (77,1 kg). Alexia Thainara, Felipe dos Santos e Kauê Fernandes representarão o Brasil.

Apelidada de "Burguesinha", Alexia Thainara fará estreia no UFC contra Molly McCann da Inglaterra. A lutadora de Paracambi, RJ, acumula 11 vitórias e uma derrota e entra no UFC após vencer Rose Conceição. Ela enfrentará uma adversária experiente e apoiada pela torcida local.

Já Felipe dos Santos, conhecido como "Lipe Detona", busca sua segunda vitória na organização. Com 8 vitórias, 2 derrotas e 1 No Contest, o atleta de Maceió, AL, enfrentará o inglês Lone’er Kavanagh. Atualmente, treinando na Chute Boxe Diego Lima, o atleta pretende consolidar sua posição na categoria peso-mosca.

Nacateogria peso leve, Kauê Fernandes, tem 9 vitórias e 2 derrotas. O lutador natural do Rio de Janeiro enfrentará Guram Kutateladze da Geórgia. Com uma vitória e uma derrota no UFC, o atleta busca manter um saldo positivo.

A competição será transmitida pelo UFC Fight Pass, com o card preliminar com início às 14h e o principal às 17h (horário de Brasília), no próximo sábado, 22, na O2 Arena, em Londres.