Vai ter luta? Alex Poatan responde desafio de youtuber Jake Paul

- Foto: reprodução

O brasileiro Alex Poatan não demorou muito para aceitar o desafio feito pelo youtuber Jake Paul no boxe. Um dia depois do desafio feito por Jake, o campeão dos meio-pesados do UFC foi às redes sociais e respondeu o estadunidense. A luta, no entanto, não deve acontecer tão cedo, já que o brasileiro renovou seu contrato de exclusividade com o UFC recentemente.

Há alguns anos, Jake Paul tem tido bons desempenhos diante de ex-lutadores renomados do UFC. A vitória em cima de Mike Perry no último domingo, 21, foi a sexta do youtuber nesta situação. No cartel, o estadunidense já venceu Anderson Silva, Nate Diaz, Ben Askren, e Tyron Woodley, este último duas vezes.



Além dos nomes listados, Jake Paul tem pela frente ainda aquele que promete ser o maior de seus desafios, contra Mike Tyson. O multicampeão de boxe subirá ao ringue para encarar o youtuber no dia 15 de novembro.

"Alex Pereira, você disse que quer lutar boxe. Eu sou o rei disso. Venha, podemos fazer isso acontecer. Quero você, Alex Pereira. Acabei de bater o campeão do BKFC, já venci diversos campeões do UFC. Ele disse que quer lutar boxe, então: Alex Pereira, depois do Mike Tyson, vamos fazer acontecer", disse o boxeador de 27 anos.