"Vamos conquistar os três pontos", projeta a lateral Dan, do Bahia | A TARDE

Já garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro A2, o Bahia volta a jogar neste sábado, 8, após a pausa referente às enchentes do Rio Grande do Sul. O próximo duelo será contra o Juventude, 6º colocado do grupo A, na Arena Fonte Nova, às 15h. Desta maneira, a lateral Dan concedeu coletiva nesta quarta-feira e demonstrou confiança para a partida.

Questionada sobre a expectativa para o encontro, a Mulher de aço garantiu que não será fácil, mas demonstrou confiança no elenco, afirmando que irão em busca dos três pontos. Além disso, sobre as semanas sem jogos, Dan garantiu que a equipe continuou treinando.

“É um duelo bom. Vai ser uma partida difícil, contra um adversário que busca a classificação à segunda fase, mas mantivemos os treinos com força máxima e vamos conquistar os três pontos”, disse a atleta, que continuou: “A pausa foi necessária, mas a equipe seguiu treinando forte, tanto no mental quanto no físico”

Leia mais:

Banco de Sangue: Reservas fazem sua parte no Bahia

Marta dá show de simpatia em Salvador; veja

Em continuidade, a jogadora reafirmou o compromisso da equipe em busca de manter os bons resultados, tendo em vista que faz a melhor campanha do grupo e ainda não sofreu derrotas na competição.

“Estamos seguindo no caminho certo, focando nos treinos, nos jogos também, com bons resultados e ajustando os erros, para que consigamos manter a sequência nos próximos duelos”, projetou Dan.

Sobre as suas funções dentro de campo, a Mulher de aço demonstrou estar satisfeita, além de colaborar com a equipe ofensivamente, que já marcou 12 gols em cinco jogos.

“São duas posições que eu estou bastante acostumada a fazer e o modelo de jogo me ajuda bastante, que é a função mais ofensiva. Assim, eu me sinto bem confiante”, disse a lateral.

Para finalizar, a jogadora comentou sobre a expectativa de jogar na Arena Fonte Nova pela primeira vez na temporada, afirmando esperar um “público bom” torcendo para a equipe tricolor.

“Estamos bastante ansiosas para jogar na Arena, na expectativa de ter um público bom e com uma ótima iniciativa, que é a doação de um quilo de alimento para entrar”, finalizou.

Publicações relacionadas