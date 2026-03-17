Vazamento revela novas camisas de França, Holanda e potências da Copa

Vinicius Jr posando com a nova camisa da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução/Footyheadlines

Um novo vazamento movimentou a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 17. Informações divulgadas pelo site 'Footy Headlines' indicam que imagens promocionais de futuras camisas de seleções como Brasil, França, Holanda e Inglaterra vieram à tona antes do lançamento oficial.

Segundo a publicação, os registros fazem parte de campanhas que devem ser divulgadas em breve e apresentam os uniformes que as equipes utilizarão na próxima Copa do Mundo.

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Nas fotos, alguns jogadores conhecidos aparecem como modelos: Vinícius Júnior veste o novo uniforme do Brasil, enquanto Tchouaméni representa a França. Todas as seleções citadas são patrocinadas pela Nike.

Veja:

Vini Jr. pela Seleção Brasileira | Foto: Reprodução/Footyheadlines

Tchoameni pela França | Foto: Reprodução/Footyheadlines

Rashford pela Inglaterra | Foto: Reprodução/Footyheadlines

| Foto: Reprodução/Footyheadlines

A versão amarela deve estrear em um amistoso contra a Croácia, preisto para o dia 31, enquanto o modelo azul — já apresentado oficialmente — deve ser utilizado no confronto diante da França, marcado para o dia 26.

Outro destaque é a camisa reserva da Seleção Brasileira, desenvolvida em colaboração com a marca Jordan Brand, criada pelo ex-astro do basquete Michael Jordan. Essa é a primeira vez que uma seleção nacional contará com um uniforme assinado pela marca, que já mantém parceria com o Paris Saint-Germain desde 2018.