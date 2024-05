Veja análise do VAR em pênalti para o Bahia e impedimentos do Botafogo | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou lances analisados pelo árbitro assistente de vídeo (VAR) na partida entre Botafogo e Bahia, vencida pelo Tricolor por 2 a 1, no Nilton Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 42 minutos, o árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado pelo VAR Igor Junio Benevenuto de Oliveira para um possível pênalti. No lance, Santiago Arias chutou e a bola desviou no braço de Hugo. Após análise, foi assinalado pênalti para o Bahia. Everaldo converteu a cobrança e colocou o Tricolor em vantagem.

A terceira e última participação do VAR no jogo aconteceu logo no primeiro minuto da etapa final. Após cruzamento de Marlon Freitas, Damián Suárez cruzou e Júnior Santos empurrou para as redes de Marcos Felipe. Em campo, a arbitragem assinalou impedimento e o assistente de vídeo concordou com o auxiliar.





Com o resultado, o Bahia chegou aos 10 pontos e subiu para a segunda colocação no Brasileirão. O time volta a campo no próximo domingo, 12, para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h30, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela sexta rodada da competição nacional.



