Bahia tem melhor inicio de Campeonato Brasileiro desde 1986; confira | A TARDE

O início de Campeonato Brasileiro do Bahia em 2024 é o melhor do clube em quase quatro décadas. Após o triunfo sobre o Botafogo neste domingo, 5, o clube chegou a três triunfos, um empate e uma derrota, em cinco partidas disputadas, somando dez pontos na tabela de classificação e ocupando a vice-liderança, com a mesma pontuação do líder Athletico-PR. A sequência atual só não é melhor do que no ano de 1986, quando o Esquadrão de Aço venceu os cinco primeiros jogos daquela edição do Brasileirão.

Naquela ocasião, o Campeonato Brasileiro de futebol ainda era disputado em um formato diferente, com primeira e segunda fase que davam vaga ao mata-mata. Foi na primeira fase que a equipe azul, vermelha e branca fez história, não só vencendo os cinco primeiros jogos, mas também saindo vitorioso nas duas partidas subsequentes, conquistando o triunfo nos sete primeiros duelos da competição.

Leia mais:

De questionados a peças crucias, Ratão e Everaldo decidem para o Bahia

Kanu x Xavier: Ceni dá voto de confiança e dupla corresponde

Além disso, o tricolor baiano terminou a fase inicial invicto e na liderança do Grupo C, com 17 pontos conquistados, em dez partidas jogadas. É importante ressaltar que na época, a vitória valia apenas dois pontos.

Com a pontuação alcançada, o Bahia ficou a frente de Guarani, 2º, Santos, 3º, Cruzeiro, 5º e Vasco, 7º. Posteriormente, o Esquadrão foi eliminado nas quartas de final do torneio, caindo para o próprio Guarani, equipe que enfrentou na primeira fase e que seguiu na competição até a final, perdendo para o São Paulo nos pênaltis.

Próximo jogo

Visando manter a boa forma e almejando grandes coisas na temporada, o Tricolor de Aço retorna a Salvador para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte, em duelo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. Em caso de triunfo, a equipe comandada por Rogério Ceni chegará aos 13 pontos e poderá assumir a liderança, isso se o Athletico-PR tropeçar diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Publicações relacionadas