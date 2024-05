De questionados a peças crucias, Ratão e Everaldo decidem para o Bahia | A TARDE

Após a perda do Campeonato Baiano de 2024, a maré do Esporte Clube Bahia parece ter virado. Desde o revés na competição, Rogério Ceni conseguiu unir desempenho e resultado, vencendo cinco dos últimos sete jogos, por Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.



Além disso, o comandante tricolor tem conseguido extrair o melhor de seus atletas, a exemplo de Everaldo, que desde seu retorno após lesão, contra o Vitória, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série A, só não balançou as redes contra o Criciúma, na última terça-feira, 30. Neste recorte, o camisa 9 marcou gols importantes para o Esquadrão nos triunfos contra Grêmio e Botafogo, e no empate contra o Leão da Barra.

Neste domingo, 5, outro atleta foi crucial para o triunfo da equipe comandada por Rogério Ceni. Trata-se de Rafael Ratão, autor do gol que garantiu os três pontos do Tricolor de Aço. Até a partida contra o Grêmio, no sábado retrasado, 27, o camisa 11 havia ficado um mês sem entrar em campo, mesmo sendo um dos artilheiros na equipe no ano, chegando aos seis gols na temporada após balançar as redes do Botafogo.

Leia mais:

Kanu x Xavier: Ceni dá voto de confiança e dupla corresponde

Ratão decide para o Bahia e celebra sexto gol: "Fui muito feliz"

Ontem, depois do apito final, Rogério Ceni declarou que cada minuto cedido aos jogadores pode impactar nos resultados: “Acho que cada minuto é muito importante. Cada minuto é uma oportunidade. Hoje entraram Ratão, Ademir e Biel para o ataque e eles foram importantes. Ratão com um facão fantástico. Everaldo também foi muito importante para conquistarmos o resultado”.

“É um grupo pequeno, mas com caras comprometidos e cada dez minutos, cinco minutos, pode te gerar mais no futuro. Não tem como usar todos. Temos que tentar valorizar aqueles que começam, aqueles que entram e não se apegar a quem ficou fora”, frisou o treinador tricolor.

Publicações relacionadas