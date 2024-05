Kanu x Xavier: Ceni dá voto de confiança e dupla corresponde | A TARDE

O Esporte Clube Bahia vive grande fase no Campeonato Brasileiro de 2024. Com cinco jogos disputados até o momento, a equipe comandada por Rogério Ceni está há quatro jogos sem perder, sendo três triunfos e um empate durante a sequência, mesmo com algumas incertezas por parte da torcida. Na noite deste domingo, 5, o Tricolor de Aço venceu o Botafogo por 2 a 1, jogando fora de casa, no Nilton Santos.

Isso porque Víctor Cuesta, que era o zagueiro titular do Esquadrão, e o defensor mais aclamado pela torcida azul, vermelha e branca na temporada, foi substituído no duelo contra o Vitória, na 2ª rodada do Brasileirão, devido a uma lesão no nariz e foi submetido a cirurgia no local, desfalcando a equipe de Ceni para o duelo contra o Grêmio, no sábado retrasado, 27, dando espaço para volta de Kanu ao 11 inicial, decisão que ligou o alerta dos torcedores.

No entanto, fazendo dupla de zaga com Gabriel Xavier e jogando ‘fora de posição’, já que tem atuado pelo lado esquerdo para suprir a ausência de Cuesta, Kanu tem reconquistado a confiança dos torcedores. Mesmo que pequeno, o recorte da nova dupla de defesa do Tricolor de Aço é muito positiva: Três jogos, três triunfos e apenas um gol sofrido contra Grêmio, Criciúma e Botafogo.

Diante do sucesso na escolha pela dupla Xavier x Kanu, Rogério Ceni explicou a manutenção dos atletas para o duelo contra o Botafogo, mesmo com Cuesta estando apto para atuar, mas não descartou o retorno do argentino para a partida deste domingo, 12, contra o Red Bull Bragantino: “Para mim a manutenção (da zaga) se deve muito a velocidade do Botafogo. O Botafogo é um time que ataca muito nas costas da última linha. O Cuesta ficou alguns dias parado, e decidimos em função da velocidade deles ter o Kanu. Mas não é nada que o Cuesta não possa estar de volta no próximo domingo”.

“Vamos analisar a semana de trabalho. Os três são muito importantes para mim. Eu treinei essa semana duas formações distintas. Treinei com três zagueiros. Mas queria passar um recado para os jogadores, de que não é porque estamos fora de casa que a gente precisa mudar a maneira de jogar”, destacou o treinador tricolor.

Ainda durante a coletiva, Ceni ressaltou o desempenho da equipe no duelo: “Fico feliz porque, pela primeira vez fora de casa, a gente conseguiu render como também rende na Fonte Nova. Pelo menos nos primeiros 45 minutos".

