Veja quanto o Bahia já faturou nesta Copa do Brasil | A TARDE

O Bahia venceu o Criciúma na noite de quinta-feira, 23, no Heriberto Hülse e, com o placar agregado de 3 a 0, garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a classificação, o Esquadrão faturou R$ 3,465 milhões, totalizando R$ 8,925 milhões até o momento na competição.

O valor é a soma das quantias que o Bahia já embolsou ao longo da Copa do Brasil. Pela participação na primeira fase, o pagamento foi de R$ 1,47 milhão; como classificou para a segunda, recebeu mais R$ 1,785 milhão; ao alcançar a terceira etapa, o Bahia conquistou R$ 2,205 milhões. Agora garantido nas oitavas de final, o prêmio foi de R$ 3,465 milhões.

Em caso de classificação nas fases seguintes até a etapa final, o Tricolor de Aço ainda poderá acrescentar pelo menos R$ 54,39 milhões aos cofres. Se for o grande campeão, o valor pode chegar a R$ 96,39 milhões, somando todas as fases.

Premiações da Copa do Brasil:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

