Verstappen vence corrida sprint e será pole no GP da Áustria

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado, 9, a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e largará na 'pole position' na corrida de domingo.

Atual campeão mundial, Verstappen superou as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz, segundo e terceiro, respectivamente, após as 23 voltas no circuito de Spielberg.

Com a vitória, o holandês soma oito pontos no campeonato de pilotos desta temporada, aumentando sua vantagem na liderança.

"Foi uma boa corrida. Dei o máximo do início ao fim", declarou Verstappen.

"As primeiras voltas me permitiram administrar a diferença e assim pude manter meu ritmo", comemorou o piloto da Red Bull, que acrescentou que a corrida de domingo será "muito mais longa e teremos que ter cuidado com os pneus".

Atrás de Verstappen, as duas Ferraris travaram uma disputa equilibrada, na qual Leclerc terminou levando a melhor ao chegar em segundo.

"Foi bastante complicado. Max atacou no início e eu queria atacar no final. Lutei bem com Carlos. Espero poder pressionar mais Max amanhã e espero que possamos trabalhar em equipe", disse o piloto monegasco.

Sainz, vencedor do GP da Grã-Bretanha na semana passada, considerou que "talvez tenha superaquecido um pouco os pneus" e que isso o fez "terminar atrás de Charles".

A corrida sprint deste sábado também foi marcada por uma grande recuperação do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que largou em 13º, após receber uma punição na sexta-feira, e cruzou a linha de chegada na quinta posição.

A largada do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília).