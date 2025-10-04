Vídeo: ex-dupla BaVi protagoniza confusão em jogo da Série B

Edosn ex-Bahia, acerta um tapa em Zeca, ex-Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena na partida entre Coritiba e Botafogo-SP, válida pela segunda divisão do campeonato brasileiro, onde dois ex-atletas da dupla BaVi se envolveram em uma confusão, na última sexta-feira, 3.

Os jogadores em questão são o zagueiro Edson, que atualmente está no clube do interior paulista e defendeu as cores do esquadrão nos anos de 2017 e 2018, e o lateral esquerdo Zeca, que esteve no elenco do Leão que conquistou o título da Série B em 2023.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do rubro-negro, Zeca também defendeu as cores do Bahia por um curto período de tempo em 2020.

Entenda a situação

Na ocasião, o zagueiro Edson deu um tapa no rosto de Zeca após ser expulso da partida.

A expulsão foi gerada após o zagueiro acertar uma cotovelada no atacante do Coritiba, Gustavo Coutinho, depois disso, Edson recebeu o cartão vermelho e, indignado com a situação e com a pressão dos atletas adversários sobre o árbitro, ele desferiu um tapa no rosto do lateral Zeca.

Confira o video