Vídeo: ex-dupla BaVi protagoniza confusão em jogo da Série B
Jogador ex-Bahia acertou um tapa no rosto do ex-atleta do Vitória
Uma cena na partida entre Coritiba e Botafogo-SP, válida pela segunda divisão do campeonato brasileiro, onde dois ex-atletas da dupla BaVi se envolveram em uma confusão, na última sexta-feira, 3.
Os jogadores em questão são o zagueiro Edson, que atualmente está no clube do interior paulista e defendeu as cores do esquadrão nos anos de 2017 e 2018, e o lateral esquerdo Zeca, que esteve no elenco do Leão que conquistou o título da Série B em 2023.
Além do rubro-negro, Zeca também defendeu as cores do Bahia por um curto período de tempo em 2020.
Entenda a situação
Na ocasião, o zagueiro Edson deu um tapa no rosto de Zeca após ser expulso da partida.
A expulsão foi gerada após o zagueiro acertar uma cotovelada no atacante do Coritiba, Gustavo Coutinho, depois disso, Edson recebeu o cartão vermelho e, indignado com a situação e com a pressão dos atletas adversários sobre o árbitro, ele desferiu um tapa no rosto do lateral Zeca.
Confira o video
O zagueiro Edson, expulso por acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho, deu um tapa na cara de Zeca logo após receber o cartão vermelho.— Rogerio Scarione (@RogerioScarione) October 4, 2025
Atitude covarde. Que seja punido pelo STJD @CBF_Futebol pic.twitter.com/5WERRf3Iq5
