Vídeo: Goleiro atingido por PM dentro de campo revela estar "abalado"

Goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis - Foto: Vinicius Canuto | GEA

Ramon Souza, goleiro do Grêmio Anápolis que foi atingido na perna por um policial militar na noite desta quarta-feira, 10, se pronunciou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu. O vídeo foi publicado na conta oficial do clube goiano no Instagram na tarde desta quinta, 11.

Na publicação, Ramon ainda repudiou a atitude do policial e disse estar abalado psicologicamente, já que nunca imaginou passar por essa situação dentro de campo, seu ambiente de trabalho.

“É um momento muito difícil em que a gente fica abalado psicologicamente por não imaginar (uma situação dessa). Eu estava no meu ambiente de trabalho, e nunca imaginei que chegaria a esse ponto”, revelou o goleiro.

Anteriormente, o Grêmio Anápolis já havia se pronunciado com uma nota de repúdio. “Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis”, afirmou em comunicado.

O atleta foi atendido em campo e encaminhado, sangrando, para uma unidade de saúde. Até o momento, ainda não se sabe o estado de saúde dele.

Já a PM-GO se posicionou e disse que foi determinado “imediatamente” a abertura de um procedimento administrativo para apurar o caso. “A Polícia Militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei, e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros”.

Em campo, pela 12ª rodada da divisão de acesso do Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis foi derrotado pelo Centro-Oeste por 2 a 1.

Assista o pronunciamento: