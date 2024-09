Villarreal vence Celta e é líder provisório do campeonato espanhol

- Foto: Divulgação / Villarreal

O Villarreal do técnico Marcelino assumiu a liderança provisória da LaLiga espanhola depois de derrotar nesta segunda-feira (26) o Celta de Vigo por 4 a 3, num jogo frenético que abriu a terceira rodada do campeonato.

O 'Submarino Amarelo', que tem agora 7 pontos, interrompeu o bom início do Celta na competição, que chegou ao Estádio de la Cerámica com duas vitórias nos dois primeiros jogos, e que dormirá nesta noite de segunda para terça-feira na segunda posição, com seis pontos.

Leia também:



>>>US Open 2024: veja resultados e o futuro dos brasileiros no torneio

>>>Bahia x Flamengo: Onde assistir e prováveis escalações

Um gol do meio-campista Dani Parejo, que aproveitou o rebote após perder um pênalti no décimo minuto dos acréscimos, deixou os três pontos em Villarreal.

Foi um jogo movimentado e de bom futebol mostrado pelas duas equipes. Borja Iglesias abriu o placar para os 'Celestes' aos 12 minutos e Sergi Cardona empatou pouco depois (26').

Óscar Mingueza (31'), numa espetacular cobrança de falta, recolocou o Celta em vantagem e no segundo tempo o atacante francês Thierno Barry (60') deixou tudo igual novamente.

Um gol contra do meia brasileiro Jailson (64'), ex-Palmeiras e Grêmio, colocou pela primeira vez o Villarreal na frente até o zagueiro sueco Carl Starfelt fazer 3 a 3 aos 80 minutos

Quando parecia que o jogo terminaria empatado veio o gol de Parejo.

Jogos da 3ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Segunda-feira:

Villarreal - Celta Vigo 4 - 3

- Terça-feira:

(14h00) Mallorca - Sevilla

(16h30) Rayo Vallecano - Barcelona

- Quarta-feira:

(14h00) Valladolid - Leganés

Athletic Bilbao - Valencia

(16h30) Real Sociedad - Alavés

Atlético de Madrid - Espanyol

- Quinta-feira:

(14h00) Girona - Osasuna

(16h30) Las Palmas - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2

2. Celta Vigo 6 3 2 0 1 8 6 2

3. Barcelona 6 2 2 0 0 4 2 2

4. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 5 2 3

5. Real Madrid 4 2 1 1 0 4 1 3

6. Leganés 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Osasuna 4 2 1 1 0 2 1 1

. Rayo Vallecano 4 2 1 1 0 2 1 1

9. Real Sociedad 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Valladolid 3 2 1 0 1 1 3 -2

11. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0

. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Sevilla 1 2 0 1 1 3 4 -1

. Las Palmas 1 2 0 1 1 3 4 -1

15. Athletic Bilbao 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Alavés 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1

18. Girona 1 2 0 1 1 1 4 -3

19. Espanyol 0 2 0 0 2 0 2 -2

20. Valencia 0 2 0 0 2 2 5 -3