US Open 2024: veja resultados e o futuro dos brasileiros no torneio

Thiago Wild e Andrey Rublev no Australian Open 2024 - Foto: AFP

A chave principal do US Open 2024 (Aberto dos Estados Unidos) começou oficialmente nesta segunda-feira, 26, com dois brasileiros em quadra na primeira rodada da chave de simples masculino.

Thiago Monteiro e Thiago Wild não bateram os seus adversários e estão eliminados do último Grand Slam da temporada.

Monteiro, 75º no ranking da ATP, estreou contra o francês Ugo Humbert (17º), que venceu o brsileiro por 3 sets a 0. As parciais foram de 6/3, 6/4 e 6/4.

Já Thiago Wild foi derrotado por Andrey Rublev, número seis do mundo. O brasileiro perdeu por três sets a zero, com parciais de 6/3, 7/6 e 7/5.

Chaves de duplas



Após a eliminação na chave de simples, Thiago Monteiro e Thiago Wild ainda tem agenda no US Open 2024. Monteiro vai se juntar ao argentino Mariano Navone, enquanto Wild terá a companhia do russo Pavel Kotov.

US Open 2024: agenda dos brasileiros

Ainda pelas chaves de duplas, outra dupla brasileira que irá disputar a competição é a de Rafa Matos e Marcelo Melo. Eles terão pela frente os espanhóis Carreno Busta e Martos Gomes.

No simples feminino, a esperança brasileira no US Open 2024 vai para Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad, que estreia nesta terça-feira (27), contra a armênia Elina Avanesyan, número 51 do mundo.