Vini Jr. posta foto fofa e se declara à affair: "Muito amor"

Vinicius Jr amplia rumores de relacionamento com Maju Mazalli - Foto: Reprodução/ redes sociais

Após as polêmicas envolvendo a premiação da Bola de Ouro, na qual acabou não vencendo, o brasileiro Vinicius Jr. publicou uma foto nas redes sociais felicitando a influenciadora Maju Mazalli, reacendendo os rumores de um possível relacionamento. Esta não é a primeira vez que o casal aparece em público, tendo em vista que já viveram um romance no passado.

Nesta quarta-feira, 30, a criadora de conteúdo de beleza completou 29 anos, o que gerou um post foto nas redes sociais do camisa 7 do Real Madrid. “Feliz diaaaaa!!!! Saúde, felicidades e muito amor @majumazalli”, escreveu Vini, que completou a legenda com quatro corações.

Na foto publicada, é possível ver Maju Mazalli colorindo um desenho com uma criança da família de Vini Jr, o que só reforça o envolvimento entre eles. Em junho deste ano, a influenciadora viajou à Inglaterra para assistir a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Depois, passou as férias em Madri, cidade onde mora o jogador.

Vale lembrar que, em 2019, no seu primeiro ano no Real Madrid, o jogador manteve um relacionamento da distância com a influenciadora. Por motivos não revelados, o envolvimento acabou pouco tempo depois.

Confira: