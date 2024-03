Vitória não vence Bahia na Fonte Nova há quatro anos; veja retrospecto | A TARDE

Em busca da vaga à segunda fase da Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, 20, pela 6ª rodada da competição. Porém, somar os três pontos longe do Barradão não será nada fácil, tendo em vista que não vence a equipe tricolor na Arena Fonte Nova há quatro anos, desde 2020, pela fase de grupos do Nordestão.

Na atual temporada, a equipe rubro-negra tem uma campanha com 45,83% de aproveitamento, somando três vitórias, três derrotas e dois empates. Assim, diferente dos bons resultados em casa, juntamente com a invencibilidade de nove meses, o Leão não consegue manter o bom desempenho jogando sem a sua torcida.

Nesta quarta não será diferente, quando enfrentará o maior rival em busca de garantir a classificação à segunda fase da Lampions, o que não ocorre desde a temporada de 2020, quando avançou em 2º lugar na fase de grupos sendo eliminado nas quartas de final pelo Ceará, campeão da edição.

Para mudar a chavinha dos jogos fora de casa, os comandados por Léo Condé precisarão repetir o feito de quatro anos atrás, quando venceu em plena Fonte Nova por 2x0, com gols de Vinicius Duarte e Thiago Carleto. Desde então, nos jogos disputados na Arena, houveram dois empates e um triunfo do Esquadrão.

Retrospecto:

5/3/2023 - Bahia 1 x 1 Vitória

29/1/2023 - Bahia 1 x 0 Vitória

17/3/2021 - Bahia 0 x 0 Vitória

8/2/2020 - Bahia 0 x 2 Vitória