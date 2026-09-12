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Vitória terá novidades para duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão

Zagueiro Cacá volta após cumprir suspensão contra o time paulista

Marcos Valença
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vitória terá novidades para duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terá novidades para enfrentar o Mirassol neste domingo (12), às 16h, no interior de São Paulo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão busca se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar da classificação para a Copa Sul-Americana.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Cacá, que cumpriu suspensão imposta pelo STJD e ficou fora da vitória sobre o Grêmio. O defensor deve retomar a titularidade e a braçadeira de capitão da equipe comandada por Jair Ventura.

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Ruben Ismael e Darlan são opções para treinador

Outras novidades devem começar no banco de reservas. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o meio-campista português Ruben Ismael volta a ser relacionado.

O zagueiro Darlan, recém-contratado pelo Vitória após passagem pelo Gama, também pode fazer sua primeira aparição entre os relacionados.

Por outro lado, o Vitória ainda terá desfalques. O lateral-esquerdo Ramon e os meio-campistas Baralhas e Martinze seguem em recuperação de lesões e não estarão disponíveis para o confronto.

Vitória busca quebrar jejum longe do Barradão

O Vitória ocupa a 11ª colocação da Série A, com 32 pontos em 26 jogos, e busca a primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão.

Em 13 partidas como visitante, o Leão soma quatro empates e nove derrotas, desempenho que coloca a equipe como a pior entre os 19 times da competição nesse quesito.

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Brasileirão Cacá campeonato brasileiro Darlan Jair Ventura mirassol Rúben Ismael série a vitória Vitória da Bahia Vitória x Mirassol

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