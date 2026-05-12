Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória vence mais uma no fim e sobe na tabela do Brasileirão Sub-20

Leãozinho derrotou o Grêmio por 2 a 1 nesta terça-feira, 12

João Grassi
Por
Jogadores do Vitória comemoram gol de Hiago
Jogadores do Vitória comemoram gol de Hiago -

O Esporte Clube Vitória venceu a quarta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta terça-feira, 12. O Leãozinho derrotou o Grêmio pelo placar de 2 a 1, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória se impôs no confronto e saiu na frente do placar aos 15 minutos, com Eliandro. Depois de sofrer o empate, a Fábrica de Talentos buscou o gol decisivo aos 44 do segundo tempo, com Hiago.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para o duelo válido pela 11ª rodada, o técnico Mário Henrique escalou a equipe com Davi Barbosa; Gean, Kauan, Cauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago, Eliandro e Ruan Gabriel.

Leia Também:

PATADA!

Vitória marca no fim e derrota o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20
Vitória marca no fim e derrota o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20 imagem

TUDO IGUAL

Fora de casa, Vitória empata com o Avaí no Brasileirão Sub-20
Fora de casa, Vitória empata com o Avaí no Brasileirão Sub-20 imagem

ESPORTES

Vitória é goleado em casa pelo RB Bragantino no Brasileirão Sub-20
Vitória é goleado em casa pelo RB Bragantino no Brasileirão Sub-20 imagem

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para 15 pontos e ocupa, no momento, a 9ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Grêmio, por outro lado, fica com 12 pontos e é o 12º colocado.

O Leãozinho volta a jogar na próxima sexta, 15, às 15h, contra o Palmeiras. A partida será disputada na Arena Barueri, no interior de São Paulo, válida pela 12ª rodada do Brasileirão da categoria.

Vitória 2x1 Grêmio pelo Brasileirão Sub-20
Vitória 2x1 Grêmio pelo Brasileirão Sub-20 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas