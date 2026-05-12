Vitória vence mais uma no fim e sobe na tabela do Brasileirão Sub-20

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Jogadores do Vitória comemoram gol de Hiago - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória venceu a quarta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta terça-feira, 12. O Leãozinho derrotou o Grêmio pelo placar de 2 a 1, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória se impôs no confronto e saiu na frente do placar aos 15 minutos, com Eliandro. Depois de sofrer o empate, a Fábrica de Talentos buscou o gol decisivo aos 44 do segundo tempo, com Hiago.

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Para o duelo válido pela 11ª rodada, o técnico Mário Henrique escalou a equipe com Davi Barbosa; Gean, Kauan, Cauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago, Eliandro e Ruan Gabriel.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para 15 pontos e ocupa, no momento, a 9ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Grêmio, por outro lado, fica com 12 pontos e é o 12º colocado.

O Leãozinho volta a jogar na próxima sexta, 15, às 15h, contra o Palmeiras. A partida será disputada na Arena Barueri, no interior de São Paulo, válida pela 12ª rodada do Brasileirão da categoria.