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NÃO É ASSIM!

Volante do Vitória viraliza com chance inacreditável perdida; assista

Meio-campista teve bola do jogo nos pés, mas acabou desperdiçando

João Grassi
Por

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Ronald teve ótima chance para o terceiro gol do Vitória
Ronald teve ótima chance para o terceiro gol do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após um começo de temporada com pouca minutagem, Ronald recuperou espaço no elenco e atuou nos últimos cinco jogos do Esporte Clube Vitória. No entanto, o volante ficou marcado negativamente durante o empate com o Fluminense, neste sábado, 9, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Após levar o empate na reta final da partida, Ronald teve grande chance de recolocar o Vitória na frente do placar. O meio-campista recebeu bola dentro da área, buscou a linha de fundo, e precisava apenas rolar para Renzo López bater para o gol vazio.

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Mesmo com seu companheiro melhor colocado, o camisa 8 tentou chutar sem o melhor ângulo possível e mandou pela rede do lado de fora. Com a chance perdida, a partida terminou 2 a 2 e a vitória acabou escapando.

Durante entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura chegou a dizer que o Rubro-Negro criou "inúmeras chances", mas acabou não vencendo o jogo por um "vacilo" no gol sofrido.

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Confira vídeo do lance

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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