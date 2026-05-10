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SÉRIE A

"Uma derrota hoje e eu seria professor pardal", ironiza Jair Ventura

Técnico do Vitória comentou sobre as novidades na escalação durante o empate com o Fluminense

João Grassi
Por

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Jair Ventura, treinador do Vitória
Jair Ventura, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Jair Ventura apostou numa escalação diferente no empate do Esporte Clube Vitória por 2 a 2 com o Fluminense, neste sábado, 10, pela 15ª rodada do Brasileirão. Muito desfalcada, a equipe baiana retornou ao sistema de cinco defensores e iniciou com uma dupla de ataque formada por Renê e Renato Kayzer, autores dos gols.

Antes da bola rolar, a torcida rubro-negra foi de surpresa com as mudanças, mas na prática a primeira vitória rubro-negra fora de casa na Série A não veio por pouco. Em entrevista coletiva no Maracanã, Jair valorizou muito a atuação coletiva, mas ressaltou: uma derrota faria suas escolhas serem questionadas.

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"A gente não é bobo. Uma derrota hoje e eu seria o professor Pardal. Já estava escrito um monte de coisa aí que a gente já leu antes de começar a partida. A gente sabe como é que funciona, só que a vida do treinador é assim. Se a gente faz o mesmo, você tem uma carreira de mesmice. Se você pensa um pouquinho fora da caixa, você consegue ter mais tempo", apontou.

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O gol sofrido nos acréscimos fez os três pontos escaparem, mas isso não significa que o treinador do Leão tenha achado que sua tática não funcionou.

"Eu tinha dúvida entre os dois atacantes. Os dois entraram, a gente já tinha feito essa dobra contra o Ceará e funcionou. Conseguimos dar equilíbrio maior defensivo para ter dois noves. Fico feliz que os dois tenham marcado", celebrou.

Hoje rabisca aquela do professor pardal, que não vai ter não.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Jair volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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