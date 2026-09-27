Vozinha relata perda de privacidade e diz preferir vida sem fama

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O goleiro Vozinha declarou publicamente que prefere o período anterior à notoriedade internacional. O atleta afirmou que a exposição gerada pela carreira no futebol resultou na perda de sua privacidade e de sua tranquilidade diária.

A declaração ocorreu durante entrevista jornal inglês "The Observer" veiculada neste domingo, 27, na qual o jogador afirmou: "Perdi minha paz, não tenho mais privacidade". Ele acrescentou: "Preferia a vida antes da fama".

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Atualmente, Vozinha joga pelo Colo-Colo, do Chile. Ele foi contratado pelo em julho de 2026, após se destacar mundialmente defendendo a Seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Antes disso, o arqueiro defendia o Chaves, de Portugal.

Mudanças na rotina cotidiana

Segundo o atleta, a transição para a visibilidade pública alterou diretamente sua liberdade de locomoção e o convívio social.

Falta de privacidade : dificuldade para realizar atividades cotidianas sem interrupções.

: dificuldade para realizar atividades cotidianas sem interrupções. Perda de tranquilidade : excesso de assédio em espaços públicos.

A repercussão no cenário esportivo

A manifestação do jogador repercutiu entre torcedores e veículos de comunicação, gerando debates sobre o preço da exposição para atletas profissionais de seleções emergentes no futebol internacional.