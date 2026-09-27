PERDA DE TRANQUILIDADE
Vozinha relata perda de privacidade e diz preferir vida sem fama
Atleta cabo-verdiano detalha rotina sem tranquilidade após projeção e faz desabafo sobre notoriedade
O goleiro Vozinha declarou publicamente que prefere o período anterior à notoriedade internacional. O atleta afirmou que a exposição gerada pela carreira no futebol resultou na perda de sua privacidade e de sua tranquilidade diária.
A declaração ocorreu durante entrevista jornal inglês "The Observer" veiculada neste domingo, 27, na qual o jogador afirmou: "Perdi minha paz, não tenho mais privacidade". Ele acrescentou: "Preferia a vida antes da fama".
Atualmente, Vozinha joga pelo Colo-Colo, do Chile. Ele foi contratado pelo em julho de 2026, após se destacar mundialmente defendendo a Seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Antes disso, o arqueiro defendia o Chaves, de Portugal.
Mudanças na rotina cotidiana
Segundo o atleta, a transição para a visibilidade pública alterou diretamente sua liberdade de locomoção e o convívio social.
- Falta de privacidade: dificuldade para realizar atividades cotidianas sem interrupções.
- Perda de tranquilidade: excesso de assédio em espaços públicos.
A repercussão no cenário esportivo
A manifestação do jogador repercutiu entre torcedores e veículos de comunicação, gerando debates sobre o preço da exposição para atletas profissionais de seleções emergentes no futebol internacional.