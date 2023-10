Walewska caiu do 17º andar de um edifício, diz boletim

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu nesta sexta-feira, 22, um relatório sobre o incidente que resultou na morte da campeã olímpica de vôlei, Walewska, ocorrido na noite de quinta-feira, 21. Segundo o boletim, a ex-atleta caiu do 17º andar de um edifício. As circunstâncias desse trágico acontecimento estão sob investigação.

O relatório foi formalizado pelo 78º Distrito Policial, localizado no bairro dos Jardins, zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu às 18h09, com a notificação feita às autoridades às 20h19.

Conforme relatado pela administradora do edifício, Walewska supostamente teria caído na sacada do apartamento do primeiro andar. Uma equipe de resgate tentou reanimá-la, mas o óbito foi confirmado no local.

A área de lazer, localizada no 17º andar do condomínio, está equipada com câmeras de vigilância no corredor e só pode ser acessada pelos moradores através de uma porta de vidro com reconhecimento facial. O sistema de monitoramento teria registrado Walewska entrando sozinha na área de lazer às 16h50.

Walewska conquistou inúmeros títulos representando a seleção brasileira de vôlei, sendo o ouro olímpico em Pequim-2008 o ápice de sua carreira. No cenário nacional, ela teve passagens por clubes renomados, incluindo Osasco, Minas e Praia Clube.