VETERANOS
Walter, Hernane Brocador e mais: Série D reúne medalhões e estrelas do futebol
Quarta divisão se torna o destino de nomes consagrados do futebol brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Série D do Brasileiro é o palco perfeito para os medalhões — jogadores que já brilharam no futebol brasileiro e agora, mais experientes, vão dar as caras na Quarta Divisão. Um dos nomes que merecem a menção é o atacante Walter, que disputou o Baianão pelo Atlético de Alagoinhas.
Campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010 e da Liga Europa pelo Porto (POR), o centroavante de 36 anos também atuou no Goiás, Fluminense, Athletico e Vitória. Quem também jogou no Leão da Barra foi Rogério, que chegou a ser apelidado de Neymar do Nordeste e atualmente, aos 35 anos, defende o Tocantinópolis.
Ex-Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, o meia Souza 'Ferrugem' também vai jogar a Série D com a camisa do América-RN. Aos 38 anos, o atleta é titular absoluto da equipe e foi importante na conquista do Campeonato Potiguar diante do ABC.
No Tricolor, Souza foi um dos principais jogadores em 2015, durante a Série B do Brasileiro naquela temporada. Outro nome que defendeu o Esquadrão de Aço foi Hernane Brocador, que atua no Nacional-AM aos 39 anos e vai para a Quarta Divisão.
A competição começou neste sábado, 4, e os quatro representantes baianos já deram o ponta-pé inicial na competição. O Porto SC venceu pela primeira vez na história do torneio, enquanto a Juazeirense contou hat-trick de Adriano Pardal para conquistar sua vitória na estreia.
Leia Também:
Alguns medalhões da Série D:
Walter fez seis jogos na temporada pelo Atlético de Alagoinhas | Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas | Jonas em entrevista coletiva pelo Bahia | Fernandinho em campo pelo Grêmio, em 2017 | Souza, ex-Bahia e Palmeiras, pelo América-RN | |
- Walter (Atlético-BA);
- Rogério (Tocantinópolis);
- Souza (América-RN);
- Hernane Brocador (Nacional-AM);
- Jonas (Operário-MS): volante ex-Flamengo e campeão da Copa do Nordeste 2021 como Bahia;
- Fernandinho (Retrô): foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017 e, aos 40 anos, vai tentar o bi da Série D após ser campeão com o Retrô em 2024;
- Jean Pyerre (Brasiliense): apontado como uma das principais joias do Grêmio, o meia cogitou aposentadoria aos 24 anos por enfrentar câncer de testículo e depressão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes