Walter, Hernane Brocador e mais: Série D reúne medalhões e estrelas do futebol

Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas - Foto: Divulgação

A Série D do Brasileiro é o palco perfeito para os medalhões — jogadores que já brilharam no futebol brasileiro e agora, mais experientes, vão dar as caras na Quarta Divisão. Um dos nomes que merecem a menção é o atacante Walter, que disputou o Baianão pelo Atlético de Alagoinhas.

Campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010 e da Liga Europa pelo Porto (POR), o centroavante de 36 anos também atuou no Goiás, Fluminense, Athletico e Vitória. Quem também jogou no Leão da Barra foi Rogério, que chegou a ser apelidado de Neymar do Nordeste e atualmente, aos 35 anos, defende o Tocantinópolis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ex-Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, o meia Souza 'Ferrugem' também vai jogar a Série D com a camisa do América-RN. Aos 38 anos, o atleta é titular absoluto da equipe e foi importante na conquista do Campeonato Potiguar diante do ABC.

No Tricolor, Souza foi um dos principais jogadores em 2015, durante a Série B do Brasileiro naquela temporada. Outro nome que defendeu o Esquadrão de Aço foi Hernane Brocador, que atua no Nacional-AM aos 39 anos e vai para a Quarta Divisão.

A competição começou neste sábado, 4, e os quatro representantes baianos já deram o ponta-pé inicial na competição. O Porto SC venceu pela primeira vez na história do torneio, enquanto a Juazeirense contou hat-trick de Adriano Pardal para conquistar sua vitória na estreia.

Alguns medalhões da Série D:

Walter fez seis jogos na temporada pelo Atlético de Alagoinhas | Foto: Divulgação | Atlético-BA

Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas | Foto: Divulgação

Jonas em entrevista coletiva pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Fernandinho em campo pelo Grêmio, em 2017 | Foto: Divulgação

Souza, ex-Bahia e Palmeiras, pelo América-RN | Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação