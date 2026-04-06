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VETERANOS

Walter, Hernane Brocador e mais: Série D reúne medalhões e estrelas do futebol

Quarta divisão se torna o destino de nomes consagrados do futebol brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/04/2026 - 15:37 h

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Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas
Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas -

A Série D do Brasileiro é o palco perfeito para os medalhões — jogadores que já brilharam no futebol brasileiro e agora, mais experientes, vão dar as caras na Quarta Divisão. Um dos nomes que merecem a menção é o atacante Walter, que disputou o Baianão pelo Atlético de Alagoinhas.

Campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010 e da Liga Europa pelo Porto (POR), o centroavante de 36 anos também atuou no Goiás, Fluminense, Athletico e Vitória. Quem também jogou no Leão da Barra foi Rogério, que chegou a ser apelidado de Neymar do Nordeste e atualmente, aos 35 anos, defende o Tocantinópolis.

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Ex-Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, o meia Souza 'Ferrugem' também vai jogar a Série D com a camisa do América-RN. Aos 38 anos, o atleta é titular absoluto da equipe e foi importante na conquista do Campeonato Potiguar diante do ABC.

No Tricolor, Souza foi um dos principais jogadores em 2015, durante a Série B do Brasileiro naquela temporada. Outro nome que defendeu o Esquadrão de Aço foi Hernane Brocador, que atua no Nacional-AM aos 39 anos e vai para a Quarta Divisão.

A competição começou neste sábado, 4, e os quatro representantes baianos já deram o ponta-pé inicial na competição. O Porto SC venceu pela primeira vez na história do torneio, enquanto a Juazeirense contou hat-trick de Adriano Pardal para conquistar sua vitória na estreia.

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Alguns medalhões da Série D:

  • Walter fez seis jogos na temporada pelo Atlético de Alagoinhas
    Walter fez seis jogos na temporada pelo Atlético de Alagoinhas |
  • Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas
    Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas |
  • Jonas em entrevista coletiva pelo Bahia
    Jonas em entrevista coletiva pelo Bahia |
  • Fernandinho em campo pelo Grêmio, em 2017
    Fernandinho em campo pelo Grêmio, em 2017 |
  • Souza, ex-Bahia e Palmeiras, pelo América-RN
    Souza, ex-Bahia e Palmeiras, pelo América-RN |
  • Walter, Hernane Brocador e mais: Série D reúne medalhões e estrelas do futebol
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Walter fez seis jogos na temporada pelo Atlético de Alagoinhas Hernane Brocador em campo pelo Nacional, do Amazonas Jonas em entrevista coletiva pelo Bahia Fernandinho em campo pelo Grêmio, em 2017 Souza, ex-Bahia e Palmeiras, pelo América-RN Walter, Hernane Brocador e mais: Série D reúne medalhões e estrelas do futebol
  • Walter (Atlético-BA);
  • Rogério (Tocantinópolis);
  • Souza (América-RN);
  • Hernane Brocador (Nacional-AM);
  • Jonas (Operário-MS): volante ex-Flamengo e campeão da Copa do Nordeste 2021 como Bahia;
  • Fernandinho (Retrô): foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017 e, aos 40 anos, vai tentar o bi da Série D após ser campeão com o Retrô em 2024;
  • Jean Pyerre (Brasiliense): apontado como uma das principais joias do Grêmio, o meia cogitou aposentadoria aos 24 anos por enfrentar câncer de testículo e depressão.

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