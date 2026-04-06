MERCADO DA BOLA
Brasileirão 2026 chega à média de um técnico demitido por rodada
Veja a lista completa de técnicos demitidos no campeonato
Por Valdomiro Neto
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Com a demissão de Dorival Júnior, após o Corinthians perder para o Internacional, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela série A, neste domingo, 5. O Campeonato Brasileiro chegou a 10 técnicos demitidos nas primeiras 10 rodadas da competição.
A penúltima demissão foi a de Gilmar Dal Pozzo, que deixou o comando técnico da Chapecoense após uma goleada sofrida por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro.
Lista de técnicos demitidos:
- 3ª rodada - Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
- 3ª rodada - Fernando Diniz (Vasco)
- 4ª rodada - Juan Carlos Osório (Remo)
- 4ª rodada - Filipe Luís (Flamengo)
- 5ª rodada - Hernán Crespo (São Paulo)
- 6ª rodada - Tite (Cruzeiro)
- 7ª rodada - Vojvoda (Santos)
- 8ª rodada - Martín Anselmi (Botafogo)
- 9ª rodada - Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)
- 10ª rodada - Dorival Júnior (Corinthians)
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Resultados da décima rodada do Brasileirão
A décima rodada do Campeonato se encerrou neste domingo, 5. Confira os resultados das partidas que agitaram o certame nacional:
- São Paulo 4 x 1 Cruzeiro
- Coritiba 1 x 1 Fluminense
- Vasco 1 x 2 Botafogo
- Chapecoense 1 x 1 Vitória
- Atlético-MG 2 x 1 Athletico
- Flamengo 3 x 1 Santos
- Bahia 1 x 2 Palmeiras
- Corinthians 0 x 1 Internacional
- Mirassol 0 x 1 RB Bragantino
- Grêmio 0 x 0 Remo
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