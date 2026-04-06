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MERCADO DA BOLA

Brasileirão 2026 chega à média de um técnico demitido por rodada

Veja a lista completa de técnicos demitidos no campeonato

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

06/04/2026 - 11:08 h

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Taça do Campeonato Brasileiro no ano de 2025
Taça do Campeonato Brasileiro no ano de 2025 -

Com a demissão de Dorival Júnior, após o Corinthians perder para o Internacional, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela série A, neste domingo, 5. O Campeonato Brasileiro chegou a 10 técnicos demitidos nas primeiras 10 rodadas da competição.

A penúltima demissão foi a de Gilmar Dal Pozzo, que deixou o comando técnico da Chapecoense após uma goleada sofrida por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro.

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Lista de técnicos demitidos:

  • 3ª rodada - Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
  • 3ª rodada - Fernando Diniz (Vasco)
  • 4ª rodada - Juan Carlos Osório (Remo)
  • 4ª rodada - Filipe Luís (Flamengo)
  • 5ª rodada - Hernán Crespo (São Paulo)
  • 6ª rodada - Tite (Cruzeiro)
  • 7ª rodada - Vojvoda (Santos)
  • 8ª rodada - Martín Anselmi (Botafogo)
  • 9ª rodada - Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)
  • 10ª rodada - Dorival Júnior (Corinthians)

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Resultados da décima rodada do Brasileirão

A décima rodada do Campeonato se encerrou neste domingo, 5. Confira os resultados das partidas que agitaram o certame nacional:

  • São Paulo 4 x 1 Cruzeiro
  • Coritiba 1 x 1 Fluminense
  • Vasco 1 x 2 Botafogo
  • Chapecoense 1 x 1 Vitória
  • Atlético-MG 2 x 1 Athletico
  • Flamengo 3 x 1 Santos
  • Bahia 1 x 2 Palmeiras
  • Corinthians 0 x 1 Internacional
  • Mirassol 0 x 1 RB Bragantino
  • Grêmio 0 x 0 Remo

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