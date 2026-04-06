Brasileirão 2026 chega à média de um técnico demitido por rodada

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Taça do Campeonato Brasileiro no ano de 2025 - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Com a demissão de Dorival Júnior, após o Corinthians perder para o Internacional, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela série A, neste domingo, 5. O Campeonato Brasileiro chegou a 10 técnicos demitidos nas primeiras 10 rodadas da competição.

A penúltima demissão foi a de Gilmar Dal Pozzo, que deixou o comando técnico da Chapecoense após uma goleada sofrida por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro.

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Lista de técnicos demitidos:

3ª rodada - Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

3ª rodada - Fernando Diniz (Vasco)

4ª rodada - Juan Carlos Osório (Remo)

4ª rodada - Filipe Luís (Flamengo)

5ª rodada - Hernán Crespo (São Paulo)

6ª rodada - Tite (Cruzeiro)

7ª rodada - Vojvoda (Santos)

8ª rodada - Martín Anselmi (Botafogo)

9ª rodada - Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)

10ª rodada - Dorival Júnior (Corinthians)

Resultados da décima rodada do Brasileirão

A décima rodada do Campeonato se encerrou neste domingo, 5. Confira os resultados das partidas que agitaram o certame nacional: