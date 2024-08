‘Até o fim da minha gestão, vamos investir muito mais de R$ 400 mi’

Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Fecomércio-BA - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O presidente do Sistema Comércio Bahia (Fecomércio, Sesc e Senac), Kelsor Gonçalves Fernandes, iniciou seu mandato em junho de 2022 e, desde então, lidera um processo consistente de modernização e expansão, que supera em muito o aporte de R$ 400 milhões em investimentos até o fim da gestão. O trabalho não para e inclui a instalação de unidades do Senac e aumento da capilaridade do Sesc no interior. As ações na capital são de grande porte: apenas a requalificação e ampliação do Centro de Lazer e Hospedagem - Sesc Piatã e da Escola Criativa Senac prevê investimento acima de R$250 milhões. Na entrevista a seguir, Fernandes detalha projetos e as ações de sustentabilidade e inovação.

A expansão do Sistema Comércio Bahia (Fecomércio, Sesc e Senac) para o interior do estado é uma das metas da sua gestão. O que está sendo feito neste sentido?

Estamos em processo acentuado de interiorização, cuja meta é ampliar o número de unidades Sesc e Senac no interior da Bahia. Neste sentido, inauguramos um núcleo de educação profissional Senac em Irecê, no segundo semestre de 2022. A unidade é capaz de atender 250 alunos por dia e oferece à comunidade cursos, oficinas e palestras nas áreas de comunicação, idiomas, conservação e zeladoria, comércio, tecnologia da informação, turismo, hospedagem e gestão. Em 2022, também foi inaugurada a unidade do Senac no Espaço Empresarial de Santo Antônio de Jesus, que reúne as entidades representativas Sincomsaj, CDL, Associação Comercial e instituições como Senac e Sebrae.

Há perspectiva de ampliar ainda mais o atendimento do Senac no interior?

Sim, e no curto prazo. Estamos concluindo uma unidade em Seabra, na Chapada Diamantina, com previsão de inaugurar no início de 2025, assim como em Itabuna, no Shopping Jequitibá. Já compramos terrenos em Camaçari e Feira de Santana, e há doação em Ribeira do Pombal. Essas obras devem começar em 2025, agora é a etapa de elaboração de projetos. Estamos adquirindo um terreno em Vitória da Conquista.

Em relação ao Senac, há estimativa de quanto foi investido na sua gestão e do volume que ainda será empregado na ampliação da rede?

Já foram investidos cerca de R$ 30 milhões nesses dois anos. E a perspectiva é chegar a algo em torno de R$ 120 a 150 milhões, nas instalações Senac. Se contabilizarmos todo o investimento em cada unidade, chega a aproximadamente R$ 200 milhões.

Em relação ao Sesc, qual foi o montante investido para expansão no interior e o que ainda está previsto?

Vamos instalar novos restaurantes do comerciário em Alagoinhas, Vitória da Conquista e Camaçari, e uma nova unidade em Ilhéus, em 10 mil metros de área construída. Em novembro de 2023, reinauguramos o Sesc Paulo Afonso, num investimento de cerca de R$ 10 milhões. Foi ampliado em mais de 3 mil m² e ganhou ginásio poliesportivo para 900 pessoas, academia com estúdio de Pilates, biblioteca, salas de artes e música, laboratórios de ciências e de informática, além da modernização das instalações, entre elas do auditório, beneficiando mais de 100 mil moradores da região. Vale lembrar que, além das unidades fixas, o Sesc leva para municípios mais distantes suas ações por meio de unidades móveis, como o BiblioSesc, OdontoSesc e Saúde Mulher.

Qual é a perspectiva de investimento total, na sua gestão, para ampliação e melhoria do Sistema Comércio Bahia, que engloba Fecomércio, Sesc, Senac?

Somando os investimentos dos últimos dois anos, vamos superar muito os R$ 400 milhões, uma marca histórica. Só na requalificação e ampliação do Sesc Piatã, em Salvador, a previsão é a de investir mais de R$ 200 milhões. Já adquirimos imóvel, no bairro do Comércio, num investimento de R$ 4 milhões. Forneceremos entre 900 e 1.000 almoços diariamente, e com tudo que há de melhor. Nunca houve um volume tão expressivo de investimentos nas unidades do Sesc e do Senac, e no Sistema como um todo.

Esse volume histórico de investimentos contempla o Sistema como um todo e a expansão dos serviços na capital e interior?

Sim, todo o Sistema. Um dos maiores projetos previstos para os próximos anos é a requalificação e ampliação do Centro de Lazer e Hospedagem - Sesc Piatã, em Salvador, com início das obras previsto para o segundo semestre. O empreendimento está inserido em uma poligonal de aproximadamente 64.300 m2, onde serão construídos 18 novos prédios, cinco edificações reformadas e sete edificações requalificadas, além de uma piscina com 800m², piscina infantil, uma piscina para hóspedes e um campo de futebol society. Essa obra vai dispor de tecnologias avançadas de sustentabilidade ambiental. Além disso, será construída uma policlínica com 24 salas e a nova Escola Sesc Zilda Arns, com 24 salas de aula. Nosso objetivo é oferecer ao comerciário o que há de melhor em termos de lazer. Nós vamos ampliar o parque aquático que temos hoje, toda a infraestrutura de lazer, duplicar a área hoteleira etc. É um projeto lindíssimo, sustentável, que será um marco na Bahia e no Brasil.

Ainda em Salvador, está prevista a instalação da Escola Criativa Senac. Quais os diferenciais desta escola e quando será inaugurada?

A Escola Criativa Senac será referência no País nas áreas de Saúde, Games, Tecnologia da Informação, Gastronomia, Hotelaria, Design e Moda. Nós já compramos um terreno na Av. ACM, um investimento de R$ 15 milhões, só no terreno. Nossa previsão é investir mais R$ 50 milhões na construção do prédio, e a meta é inaugurar em 2027. Ainda pensamos na aquisição de um hotel em Salvador, para fazer o hotel-escola Senac, e estamos estudando a possibilidade de implantar unidades na Cidade Baixa e em Cajazeiras.

Na sua gestão, o Teatro Sesc Casa do Comércio foi entregue à população totalmente requalificado.

Sim, a reinauguração aconteceu em 27 de junho de 2023. Um dos mais importantes espaços culturais da Bahia, passou por obras de requalificação e modernização, com investimento de cerca de R$ 15 milhões. São 521 cadeiras, dez espaços para cadeirantes, e móveis assinados pelo premiado designer baiano, Aristeu Pires. Nós começamos nossa gestão entregando o teatro, que estava há três anos fechado, e em apenas 120 dias conseguimos requalificar o espaço, refazer todo o projeto e colocar à disposição do público da nossa capital, o melhor teatro do estado hoje, confortável, com a melhor acústica, o melhor som.

E quanto à Fecomércio-BA, quais foram os novos projetos implementados nesses dois anos?

No caminho da sustentabilidade, aliás, um dos lemas da minha gestão, desenvolvemos importantes projetos que impactam também na gestão sindical. A Fecomércio-BA é a entidade que representa os sindicatos e empresas do comércio. Temos 35 sindicatos filiados. Lançamos, no início deste ano, o programa SIMndicato, com a finalidade de incentivar, afirmar e valorizar os nossos filiados. Outra iniciativa de destaque é o Clube Fecomércio, que reúne soluções para empresas associadas de todos os portes, inclusive os MEIs – Microempreendedores Individuais do comércio.

São dez câmaras setoriais empresariais mantidas pela Fecomércio. Quais foram criadas em sua gestão e como elas operam?

Foram cinco novas câmaras, que maximizam a representatividade da Federação em setores específicos: Assuntos Trabalhistas, Relações de Consumo, Micro e Pequeno Empresário, Empresário do Interior, Comércio e Serviços Imobiliários. Já estavam instaladas as câmaras de Turismo, Inovação, Mulher Empresária, Jovem Empresário e a de Assuntos Tributários. Funcionam como órgãos auxiliares da presidência, com reuniões bimestrais.

Promover o desenvolvimento sustentável do Sistema Comércio Bahia é um dos propósitos da sua gestão. Quais as principais ações ou realizações na área de sustentabilidade?

Em 2023, o Restaurante Escola Senac Casa do Comércio, em Salvador, recebeu o selo de primeiro Restaurante Carbono Neutro do Brasil, reconhecido pela ONU – o selo foi concedido pela certificadora Green Initiative. Uma grande conquista, e estamos trabalhando para certificar o Restaurante Escola Senac Pelourinho e o Grande Hotel Sesc Itaparica ainda este ano. Estas certificações são emblemáticas e representam muito. Nós estamos trabalhando também para mudar a nossa matriz energética, que será toda fotovoltaica, dentro de curto espaço de tempo. Em 2022, lançamos o Espaço Mais Verde na Casa do Comércio, com o propósito de abraçar campanhas com benefício social e/ou de logística reversa, a exemplo do Lacre do Bem, Castrampinhas e Terracycle.

Confira o caderno especial na íntegra: