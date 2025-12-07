A pista é delas! Mulheres e crianças brilham no Ranch Sorting

Crianças a partir de 7 anos, filhas acompanhadas das mães emocionadas e mulheres arretadas na competição equestre marcaram o primeiro Ranch Sorting para crianças e mulheres, neste domingo, 7, na Fenagro 2025.

Realizada pela Associação Baiana de Cavalos Quarto de Milha (ABCQM), a competição acontece de forma solidária, com doações destinadas ao Martagão Gesteira. Seis crianças e 14 mulheres disputam pela classificação no esporte equestre.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Para mim é uma conquista. Hoje tem um domingo especial aqui para as crianças, para as mulheres e trazer em especial os para-atletas, que é superação. Estamos com a casa lotada. É uma mistura de satisfação e agradecimento que a gente tem principalmente. Esse ano trouxemos também as cartinhas de Natal do Martagão Gesteira para ajudar as crianças que passam o Natal num leito de hospital”, declara Georgia Ortega.

Competem da categoria infantil Lara Portugal, Duda Ventin, Giovana Ortega, Janaína, Luma e Peu. Crianças de 7 a adolescentes de 13 anos disputam pelo título de vencedor 2025, como Giovana Taques Pombo, filha de Georgia Ortega, presidente da ABCQM.

Vencedora da categoria aberta na Fenagro 2024, a adolescente vai competir nas duas categorias, infantil e feminina, e está ansiosa para levar a premiação.

“Estou muito feliz. Eu gosto muito de estar na Fenagro competindo com os meus amigos, a minha mãe, e isso é muito legal. Eu sempre fico um pouco nervosa porque competimos diante de muita gente, mas eu sei que no final tudo dá certo”, disse ela.

A mãe, Georgia Ortega, fica orgulhosa de ver a filha entrar na pista. Ambas estão dividindo a pista da Arena Venturolli, em meio a outras 12 mulheres. “Ano passado ela venceu na categoria aberta junto com o que era na época bicampeão baiano de Ranch Sorting. Ela hoje está na infantil e feminina, e começar é sempre importante, nem sempre a gente vai ganhar, mas é ato de superação”, disse ela.

Na categoria feminina, competem Valesca, Georgia, Carol, Tâmara, Juliana Midlej, Dani Brito, Camila, Ivy, Luma, Lara, Gigi, Jana, Duda e Liliane, de 36 anos. Ela é médica veterinária, e é a segunda vez que ela compete no Ranch Sorting. A adrenalina do esporte, para ela, é o que faz tudo valer a pena.

“É muito prazeroso, assim. Quando você entra na pista, tudo zera e você só lembra que você tem que passar a boiada na sequência e fazer o seu melhor. A gente treina toda semana e vai para as competições fora, e hoje a nossa expectativa é levar o troféu, mas essa torcida cheia de mulheres é o que faz valer a pena. Isso já é um incentivo muito grande para todas as outras que têm vontade de conhecer nosso esporte”, explica Liliane.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Quem são os vencedores

Modalidade infantil:

1º lugar: Peu e Lara, com tempo de 45,869s

2º lugar: Gigi e Lara, com tempo de 46,405s

3º lugar: Luma e Gigi, com 53,647s

Modalidade feminina:

1º lugar: Valesca e Lidiane, com tempo de 38,758

2º lugar: Duda e Lara, com tempo de 38,901

3º lugar: Valesca e Lara, com tempo de 43,256

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.