Algodão em destaque: Abapa apresenta inovação e impacto na Fenagro

Durante a 33ª edição da Fenagro, nesta quarta, 4, Sormane Figueiredo, coordenador técnico do Laboratório da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), enfatizou a importância de conscientizar a população sobre as diversas aplicações do algodão e os projetos da entidade. “Viemos apresentar nosso trabalho, diminuir a distância entre o campo e a cidade e ampliar o conhecimento sobre o algodão, que vai muito além de roupas ou cotonetes. Ele é usado na produção de óleo de cozinha, sabão, desodorante, linha hospitalar e muito mais”, explicou.

Figueiredo também ressaltou o impacto das ações da Abapa na região, que desenvolve iniciativas em várias áreas para potencializar a produção e beneficiar comunidades locais. "Não se trata apenas da produção, mas de um conjunto de projetos que transformam a realidade".

As diversas possibilidades do algodão

O algodão é uma matéria-prima aproveitada em todas as suas fases, incluindo a semente. É justamente essa pluralidade de opções que permite que tantos produtos sejam criados a partir dele.

"Nós temos a semente depois de feito o beneficiamento, que é a separação do caroço da pluma e que ela contém ali o linter. O linter é um algodão de tamanho menor grudado no caroço, que pode ser extraído de forma mecânica ou química, e esse algodão é utilizado para fazer o cotonete, gás", contou Sormane.

Se engana quem pensa que as opções acabaram por aí: "A torta de algodão, que seria resultado do beneficiamento que consiste em que esmagar o caroço e extrair o óleo, que pode ser utilizado para abrir o diesel ou outras finalidades, como manteiga, óleo de cozinha, e o que restar desse processo de esmagamento é utilizado para a ração animal, principalmente bovinos de leite".

No stand da Abapa, os visitantes da Fenagro têm a oportunidade de conhecer os tipos de algodão e os processos realizados para transformá-los em itens presentes no cotidiano da população.

"Nós temos exposto aqui no nosso stand o algodão branco, que é a pluma utilizada para a confecção de roupas, que seria a matéria-prima que tem o maior valor agregado. E nós temos ali também exposto o algodão colorido, que é o algodão mais produzido para a agricultura familiar", contou.

Figueiredo aproveitou para explicar que os algodões coloridos possuem tons diferentes de maneira natural, sem adição de corantes: "O algodão colorido é natural, não tem corante. Existem várias tonalidades de cor, mais avermelhado, mais esverdeado. É a semente, geneticamente ele é dessa cor".