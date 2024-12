Cenário econômico da pecuária favorece a Fenagro, diz Luciano Araújo

O deputado estadual Luciano Araújo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Fenagro 2024 segue recebendo visitas de políticos e autoridades para prestigiar a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste. Nesta quarta-feira, 4, o deputado Luciano Araújo (Solidariedade) esteve presente na ocasião e afirmou que o cenário ecnonômico da pecuária favorece a realização do evento.

"É um momento importante, a pecuária vem passando por um momento agora de crescimento, o preço do boi elevado, recuperando que estava embaixo, o preço do cacau está de uma forma como nunca esteve no estado da Bahia. Então o momento é propício para que essa feira seja realizada com grande sucesso”, ressaltou, em entrevista ao Portal A TARDE.

O deputado aproveitou para parabenizar o Estado e o Grupo A TARDE pela realização do evento. “Eu queria parabenizar o governador por retomar a Fenagro, com parcerias importantes como o Grupo A TARDE, que sempre patrocinou este evento. Queria parabenizar também o secretário da agricultura por estar realizando essa grande festa nesse momento e dizer que tudo gira aqui”, comemorou.

Araújo ainda contou que, nesta quarta, participou de uma reunião na Câmara Setorial do Sisal sobre o preço mínimo e a fiscalização dos produtores de sisal. Ele destaca a importância da Fenagro para abrir esses diálogos.

“Discutimos o preço mínimo, discutimos a mão de obra qualificada que o Ministério Público do Trabalho vem fiscalizando e cobrando dos produtores de sisal. É uma pauta muito importante e a Fenagro abre esse diálogo para que nós possamos discutir todos os assuntos", concluiu.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.