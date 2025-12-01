Menu
FENAGRO

Da vaquejada ao passeio: venda de acessórios de equitação movimenta Fenagro

Selas podem custar até R$ 2.400

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

01/12/2025 - 15:54 h
Fenagro 2025 traz equipamentos de equitação para todos os bolsos
Fenagro 2025 traz equipamentos de equitação para todos os bolsos -

Para os amantes da montaria de cavalo (equitação), a 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo dia 7, domingo, oferece de bota à sela personalizadas e de couro de búfalo com armação em fibra de vidro.

A Selaria Stillus, sediada em Feira de Santana, por exemplo, está presente na Fenagro com a exposição e venda de equipamentos para equitação. Amilton Pacheco, vendedor da empresa, dá detalhes técnicos e valores de dois modelos de selas em destaque.

O modelo mais acessível no estande é classificado como Australiana. O produto é fabricado em couro vaqueta com preço de R$ 990. Este valor, segundo Pacheco, inclui rédea, manta e cabeçada. O peso estimado da sela é de aproximadamente 10 kg.

Leia Também:

'Shakira' é coroada campeã na Fenagro; entenda como funciona julgamento
Estudantes de Salvador exploram natureza e aprendizado na Fenagro 2025
Encourados de Pedrão lutam pela tradição e reconhecimento baiano
Imagem ilustrativa da imagem Da vaquejada ao passeio: venda de acessórios de equitação movimenta Fenagro
| Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Da vaquejada ao passeio: venda de acessórios de equitação movimenta Fenagro
| Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE
Imagem ilustrativa da imagem Da vaquejada ao passeio: venda de acessórios de equitação movimenta Fenagro
| Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

O modelo mais caro em exposição é a sela Pantaneira, comercializada por R$ 2.400. A Pantaneira tem assento em couro nobuck e a armação principal em couro de sola. A estrutura inclui também uma armação de fibra de vidro e cabeça de alumínio com ferragem nova. O peso total da sela completa é de 12 kg.

Pacheco informou que a Selaria Stillus participa do evento há cinco e é sempre um sucesso de vendas, superando as expectativas da marca.

"A expectativa para este ano é muito boa, assim como nos outros anos", disse Pacheco, que completou dizendo que, além de celas, a Stillus dispõe de mantas, rédeas, cabeçadas, freios, esporas e fivelas, botas e botinas para atender a todos os públicos.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Tags:

Fenagro Fenagro 2025

