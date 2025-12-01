EDUCOMUNICAÇÃO
Estudantes de Salvador exploram natureza e aprendizado na Fenagro 2025
Espaços temáticos promovem contato com animais, plantio e atividades educomunicativas
Os estudantes da rede municipal de ensino de Salvador vivenciaram nesta segunda-feira, 1⁰, uma experiência que foi além do campo durante a 34ª edição da Fenagro, que segue até domingo, 7, no Parque de Exposições de Salvador.
A visita educativa, promovida nos espaços do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi realizada por alunos da Educação Infantil da Escola Municipal São Damião. A gestora da unidade, Tais Barros, destacou a relevância pedagógica da atividade.
“Aqui os estudantes têm contato com a natureza, têm contato com os animais. É algo que faz com que a criança desperte curiosidade. Somos uma escola que investimos muito no cuidado com a natureza, com a ecologia. É uma oportunidade que a gente tem de vivenciar algo que não faz parte da rotina”, afirmou.
“Ter acesso a outros materiais foi muito interessante. É uma experiência nova e divertida com muito envolvimento das crianças”, completou a gestora.
O estudante Abraão Marques, de 6 anos, visitou a Fenagro pela primeira vez e se encantou com cada novidade. Entre animais, atividades pedagógicas e brincadeiras, o pequeno não escondeu a empolgação ao contar tudo o que mais gostou da feira. "Gostei da vaca, do cavalo, da 'oveia'[sic], e da cabra".
Ele também participou das atividades do espaço do A TARDE Educação, onde pôde montar seu próprio jornalzinho, replantar mudas de hortaliças e até dançar. "Eu gostei de plantar, pintar o jornal e dançar também".
Espaços de aprendizagem e interação
Nesta edição, o Programa A TARDE Educação conta com cinco espaços temáticos e interativos, instalados na Casa A TARDE:
- Sala Gamer;
- Espaço Semearte;
- Espaço Multicultural;
- Agência Expressa;
- Sala Refeitório.
A entrada nos espaços do A TARDE Educação é gratuita e aberta ao público.
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
