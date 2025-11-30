Menu
FENAGRO
FENAGRO 2025

Representantes destacam parceria com A TARDE Educação na Fenagro

Iniciativas fortalecem o aprendizado e o diálogo com o setor agropecuário

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

30/11/2025 - 21:30 h | Atualizada em 30/11/2025 - 22:52
Estudantes no Espaço Semearte
Estudantes no Espaço Semearte -

Durante a abertura oficial da 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), realizada neste domingo, 30, no Parque de Exposições de Salvador, representantes da rede educacional e tecnológica reforçaram a relevância da educação na transformação do campo e elogiaram a parceria estabelecida com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes, o A TARDE tem se dedicado a pautas importantes de aproximação com a juventude baiana, por meio da ciência, da educação e da tecnologia.

“A gente acredita muito que essa junção que envolve a educação, ciência e tecnologia, tem tudo a ver com agronegócio, com agricultura, mas que tem sido um movimento importante de poder demonstrar essas parcerias que envolvem o setor produtivo também. E não tenho dúvida. Os espaços do A TARDE são extremamente interativos e a criançada vai gostar muito”, disse, destacando os cinco espaços educomunicativos e recreativos promovidos pelo Programa A TARDE Educação, na Fenagro.

Marcius Gomes
Marcius Gomes | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Já a superintendente de Políticas para Educação Básica da Secretaria da Educação da Bahia, Helaine Souza, pontuou que “o A TARDE tem sido um parceiro muito importante”.

"Estamos fazendo uma verdadeira revolução na educação da Bahia. E o A TARDE tem sido um parceiro muito importante quando a gente fala de educação no nosso estado. O A TARDE Educação sai na vanguarda, então mais do que um espaço de produção de conhecimento, de divulgação do que vem fazendo no agro da Bahia, é também um espaço educativo”, afirmou.

Helaine Souza
Helaine Souza | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Nesta edição, o Programa A TARDE Educação conta com cinco espaços temáticos e interativos, como:

  • Sala Game;
  • Espaço Semearte;
  • Espaço Multicultural;
  • Agência Expressa;
  • Sala Refeitório.

Os espaços ficam localizados na Casa A TARDE, onde também é desenvolvido o trabalho de produção de conteúdo e cobertura jornalística.

A entrada nos espaços do A TARDE Educação é gratuita e aberta ao público.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

