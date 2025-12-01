'Shakira' é coroada campeã na Fenagro; entenda como funciona julgamento

Shakira encanta jurados e confirma favoritismo na Fenagro 2025 - Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo dia 7, domingo, consagrou a novilha Shakira, de Pernambuco, como a campeã na categoria Nelore Pelagens.

O julgamento da raça Nelore Pelagens contou com a participação de animais de diversos criatórios, incluindo o estado de Pernambuco. O jurado Lauro Fraga Almeida conduziu a avaliação.

Segundo Fraga, essa categoria é destinada a fêmeas com idades entre 16 e 20 meses. “Os bovinos competidores eram animais que haviam conquistado o primeiro prêmio em suas respectivas classes etárias”, explicou.

O processo de julgamento, conforme Fraga, priorizam características de eficiência produtiva e conformidade racial:

Precocidade sexual: Considerada a aptidão para atingir a maturidade reprodutiva em idade precoce.

Habilidade materna: Necessidade de um aparelho mamário adequado para garantir a criação do bezerro.

Desempenho: avaliação do biotipo e do fenótipo que demonstrem aptidão produtiva.

Aspecto racial: Valorização obrigatória dos padrões raciais do Nelore Pelagens.

Campeã e tutores

O criador Roberto Lins, de Pernambuco, comemorou o resultado obtido na Fenagro, onde a fêmea Shakira, da raça Nelore Pelagens (Pintado), sagrou-se campeã novilha. A vaca é proveniente da Fazenda São Lourenço, criatório ligado a Roberto Lins.

Ao comentar sobre a qualidade do animal, o proprietário mencionou que os atributos de Shakira resultam de uma combinação de fatores, citando a genética ("nasceu assim") e a contribuição do trato e manejo realizado pelo pessoal da fazenda.

Roberto Lins destacou ainda o valor do evento para o reconhecimento e desenvolvimento da raça, mencionando que esta foi a segunda exposição ranqueada de Nelore Pintado do Nordeste.

A Fazenda São Lourenço também tem seu nome listado em outros eventos da raça Nelore Pintado.

Fenagro 2025

