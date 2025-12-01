Menu
FENAGRO
ESTRELA BOVINA

'Shakira' é coroada campeã na Fenagro; entenda como funciona julgamento

Novilha pernambucana vence disputa acirrada

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

01/12/2025 - 14:44 h
Shakira encanta jurados e confirma favoritismo na Fenagro 2025
Shakira encanta jurados e confirma favoritismo na Fenagro 2025

A 34ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) 2025, que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o próximo dia 7, domingo, consagrou a novilha Shakira, de Pernambuco, como a campeã na categoria Nelore Pelagens.

O julgamento da raça Nelore Pelagens contou com a participação de animais de diversos criatórios, incluindo o estado de Pernambuco. O jurado Lauro Fraga Almeida conduziu a avaliação.

Segundo Fraga, essa categoria é destinada a fêmeas com idades entre 16 e 20 meses. “Os bovinos competidores eram animais que haviam conquistado o primeiro prêmio em suas respectivas classes etárias”, explicou.

O processo de julgamento, conforme Fraga, priorizam características de eficiência produtiva e conformidade racial:

  • Precocidade sexual: Considerada a aptidão para atingir a maturidade reprodutiva em idade precoce.
  • Habilidade materna: Necessidade de um aparelho mamário adequado para garantir a criação do bezerro.
  • Desempenho: avaliação do biotipo e do fenótipo que demonstrem aptidão produtiva.
  • Aspecto racial: Valorização obrigatória dos padrões raciais do Nelore Pelagens.

Estudantes de Salvador exploram natureza e aprendizado na Fenagro 2025
Encourados de Pedrão lutam pela tradição e reconhecimento baiano
“Tratar do agro é tratar de ciência e inovação”, diz secretário Marcius Gomes
Imagem ilustrativa da imagem 'Shakira' é coroada campeã na Fenagro; entenda como funciona julgamento
| Foto: Jair Mendonça Jr. | Ag. A TARDE

Campeã e tutores

O criador Roberto Lins, de Pernambuco, comemorou o resultado obtido na Fenagro, onde a fêmea Shakira, da raça Nelore Pelagens (Pintado), sagrou-se campeã novilha. A vaca é proveniente da Fazenda São Lourenço, criatório ligado a Roberto Lins.

Ao comentar sobre a qualidade do animal, o proprietário mencionou que os atributos de Shakira resultam de uma combinação de fatores, citando a genética ("nasceu assim") e a contribuição do trato e manejo realizado pelo pessoal da fazenda.

Roberto Lins destacou ainda o valor do evento para o reconhecimento e desenvolvimento da raça, mencionando que esta foi a segunda exposição ranqueada de Nelore Pintado do Nordeste.

A Fazenda São Lourenço também tem seu nome listado em outros eventos da raça Nelore Pintado.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x