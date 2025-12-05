FEIRA DAS FEIRAS
Cupulate e mais: os 4 doces mais curiosos do interior e onde provar
Histórias de sabor e inovação brilham na Fenagro
Por Isabela Cardoso
A 34ª Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro 2025), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o dia 7 de dezembro, é o ponto de encontro do agronegócio, mas é na sua seção especial, a Feira das Feiras, que os visitantes descobrem verdadeiros tesouros gastronômicos.
Se você busca produtos artesanais com histórias de origem e sabores surpreendentes, prepare-se para conhecer o que há de mais inovador no campo e na culinária local.
Casquinha de Laranja de Rio Real
No estande de Rio Real, um produto simples se destaca pela sua história de empoderamento e sustentabilidade: a casquinha de laranja cristalizada, vendida a R$ 6 (pacote de 600g). É um exemplo de como o reaproveitamento pode gerar delícias e renda.
“O nosso produto, casquinha de laranja, vem atrás de uma associação que foi criada por um grupo de mulheres que fez uma parceria com a cooperativa que a gente produz a casquinha de laranja, a geleia de laranja. A gente pega a polpa e transforma em geleia de laranja e a casca da laranja a gente transforma em casquinha de laranja cristalizada”, explica Maria Eloísa, representante do estande.
Leia Também:
O cremoso Doce de Leite de Cabra
O estande Itanagra atrai os olhares e o paladar com seu premiado Doce de Leite Cremoso de cabra, disponível por R$ 25. A textura lisa e macia é resultado de um processo cuidadoso e demorado, garantindo uma qualidade gourmet.
“O doce cremoso pasteurizado de leite de cabra é um pouco mais trabalhoso por conta do processo dele, da duração dele de fazer. Ele vai de 6 a 10 horas ao fogo para dar o ponto certo, para ficar aquela consistência lisinha, macia. A gente utilizamos açúcar, uma média muito baixa, e utilizamos um pouco de canela para ele quebrar um pouco o doce”, conta a representante.
Zero lactose e glúten: Cupulate de Cupuaçu de Ilhéus
De Ilhéus, a marca Sítio Véi Chico traz uma das maiores inovações para dietas especiais: o “Cupulate”. Por R$ 40, este chocolate cremoso de cupuaçu é feito com castanha de caju, ideal para quem busca uma alternativa saudável à Nutella, sendo sem lactose e sem glúten.
O proprietário da marca, Luciano Souza, detalha os benefícios deste alimento diferente. “Ele é feito com castanha de caju e amêndoas de cupuaçu com baixíssima adição de açúcar. A proposta é ser um creme tipo Nutella ou a uma pasta de amendoim bem refinada, só que muito mais saudável. Então é um produto que é 70% de amêndoas de castanhas para 30% de açúcar e não tem adição de conservantes. Você consegue comer com torradas ou fazer tipo um cappuccino".
Geleia de Tomate com bacon de Miguel Calmon
O estande de Miguel Calmon prova que geleias podem ir muito além do doce. A estrela é a inusitada Geleia de Tomate c/ bacon, vendida por R$ 30, uma opção gourmet perfeita para harmonizar.
Teobaldo Júnior, proprietário da marca, destaca o potencial desta geleia diferenciada. “O que a gente tem de especial aqui é a geleia tomate com bacon, que é uma geleia, eu digo que seria um antepasto, uma geleia de tomate bem maduro com bacon e alguns temperos que dão um toque especial. É bem saborosa para você comer com queijo, com carne, tábuas de frios, com torradas. Até nas tapioca que a gente faz também com queijo, fica maravilhosa".
Fenagro 2025
A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes