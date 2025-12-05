Menu
FENAGRO
FEIRA DAS FEIRAS

Cupulate e mais: os 4 doces mais curiosos do interior e onde provar

Histórias de sabor e inovação brilham na Fenagro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/12/2025 - 17:15 h | Atualizada em 05/12/2025 - 17:55
Feira das Feiras na Fenagro 2025
Feira das Feiras na Fenagro 2025 -

A 34ª Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro 2025), que acontece no Parque de Exposições de Salvador até o dia 7 de dezembro, é o ponto de encontro do agronegócio, mas é na sua seção especial, a Feira das Feiras, que os visitantes descobrem verdadeiros tesouros gastronômicos.

Se você busca produtos artesanais com histórias de origem e sabores surpreendentes, prepare-se para conhecer o que há de mais inovador no campo e na culinária local.

Casquinha de Laranja de Rio Real

Casquinha de Laranja de Rio Real
Casquinha de Laranja de Rio Real | Foto: Isabela Cardoso | AG. A TARDE

No estande de Rio Real, um produto simples se destaca pela sua história de empoderamento e sustentabilidade: a casquinha de laranja cristalizada, vendida a R$ 6 (pacote de 600g). É um exemplo de como o reaproveitamento pode gerar delícias e renda.

“O nosso produto, casquinha de laranja, vem atrás de uma associação que foi criada por um grupo de mulheres que fez uma parceria com a cooperativa que a gente produz a casquinha de laranja, a geleia de laranja. A gente pega a polpa e transforma em geleia de laranja e a casca da laranja a gente transforma em casquinha de laranja cristalizada”, explica Maria Eloísa, representante do estande.

O cremoso Doce de Leite de Cabra

Doce de Leite de Cabra de Itanagra
Doce de Leite de Cabra de Itanagra | Foto: Isabela Cardoso | AG. A TARDE

O estande Itanagra atrai os olhares e o paladar com seu premiado Doce de Leite Cremoso de cabra, disponível por R$ 25. A textura lisa e macia é resultado de um processo cuidadoso e demorado, garantindo uma qualidade gourmet.

“O doce cremoso pasteurizado de leite de cabra é um pouco mais trabalhoso por conta do processo dele, da duração dele de fazer. Ele vai de 6 a 10 horas ao fogo para dar o ponto certo, para ficar aquela consistência lisinha, macia. A gente utilizamos açúcar, uma média muito baixa, e utilizamos um pouco de canela para ele quebrar um pouco o doce”, conta a representante.

Zero lactose e glúten: Cupulate de Cupuaçu de Ilhéus

Cupulate de Cupuaçu de Ilhéus
Cupulate de Cupuaçu de Ilhéus | Foto: Isabela Cardoso | AG. A TARDE

De Ilhéus, a marca Sítio Véi Chico traz uma das maiores inovações para dietas especiais: o “Cupulate”. Por R$ 40, este chocolate cremoso de cupuaçu é feito com castanha de caju, ideal para quem busca uma alternativa saudável à Nutella, sendo sem lactose e sem glúten.

O proprietário da marca, Luciano Souza, detalha os benefícios deste alimento diferente. “Ele é feito com castanha de caju e amêndoas de cupuaçu com baixíssima adição de açúcar. A proposta é ser um creme tipo Nutella ou a uma pasta de amendoim bem refinada, só que muito mais saudável. Então é um produto que é 70% de amêndoas de castanhas para 30% de açúcar e não tem adição de conservantes. Você consegue comer com torradas ou fazer tipo um cappuccino".

Geleia de Tomate com bacon de Miguel Calmon

Geleia de Tomate com Bacon de Miguel Calmon
Geleia de Tomate com Bacon de Miguel Calmon | Foto: Isabela Cardoso | AG. A TARDE

O estande de Miguel Calmon prova que geleias podem ir muito além do doce. A estrela é a inusitada Geleia de Tomate c/ bacon, vendida por R$ 30, uma opção gourmet perfeita para harmonizar.

Teobaldo Júnior, proprietário da marca, destaca o potencial desta geleia diferenciada. “O que a gente tem de especial aqui é a geleia tomate com bacon, que é uma geleia, eu digo que seria um antepasto, uma geleia de tomate bem maduro com bacon e alguns temperos que dão um toque especial. É bem saborosa para você comer com queijo, com carne, tábuas de frios, com torradas. Até nas tapioca que a gente faz também com queijo, fica maravilhosa".

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

