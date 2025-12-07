Licor de Ilhéus feito à mão conquista visitantes na Fenagro

Licor de cacau de Ilhéus vira sensação na Fenagro 2025 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Representando Ilhéus no estande da Feira das Feiras, as empresárias Amélia e Miriam, da Cacau +, têm chamado atenção dos visitantes da Fenagro 2025 uma variedade de produtos artesanais à base de cacau, incluindo licores, cacau em diversas versões e o mel de cacau, que tem conquistado o público.

Segundo Amélia, o trabalho da marca nasceu de uma parceria no meio rural e do desejo de agregar valor ao que é produzido na região.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Começamos a fazer produtos artesanais justamente para valorizar o que produzimos. Nossos produtos são feitos por pessoas e para pessoas, com qualidade e tradição”, explicou.

A estreia na Fenagro também surpreendeu a empresária, que não esperava tamanha repercussão.

“A Fenagro foi uma surpresa. É a primeira vez que trazemos nossos produtos para uma exposição desse porte. A aceitação foi maravilhosa e já estamos saindo com novas parcerias. A visibilidade que tivemos aqui superou nossas expectativas”, afirmou.

Ela destaca ainda que o processo artesanal é parte fundamental da identidade da Cacau +.

“Produzir artesanalmente exige dedicação e tempo, porque a nossa máquina é humana. Isso mantém viva a nossa raiz cultural. Muitos visitantes, inclusive crianças, descobriram aqui que o chocolate nasce do fruto cacau. Esse contato é muito especial”, disse.

Amélia e Miriam, da Cacau + | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Ao falar sobre Ilhéus, Amélia reforçou a força da tradição cacaueira e a reinvenção do município após a crise causada pela vassoura-de-bruxa.

“Ilhéus teve que se reinventar. Hoje, o rural é uma força enorme na cidade. Temos chocolates premiados internacionalmente, feitos por famílias que tiveram coragem de recomeçar. Ilhéus merece ser vista, visitada e reconhecida”, destacou.

A participação na Fenagro foi considerada um marco para a empresa.

“Foram dias intensos e maravilhosos. Nossos produtos praticamente esgotaram. A Fenagro foi um pontapé inicial para algo muito maior para nós. Esperamos voltar em 2026 com um leque ainda maior de produtos e a mesma projeção”, comemorou.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.