HOME > FENAGRO
CONHEÇA

Licor de Ilhéus feito à mão conquista visitantes na Fenagro

Visitantes fazem fila pelo licor de cacau

Vinicius Portugal

Por Vinicius Portugal

07/12/2025 - 16:53 h
Licor de cacau de Ilhéus vira sensação na Fenagro 2025
Licor de cacau de Ilhéus vira sensação na Fenagro 2025

Representando Ilhéus no estande da Feira das Feiras, as empresárias Amélia e Miriam, da Cacau +, têm chamado atenção dos visitantes da Fenagro 2025 uma variedade de produtos artesanais à base de cacau, incluindo licores, cacau em diversas versões e o mel de cacau, que tem conquistado o público.

Segundo Amélia, o trabalho da marca nasceu de uma parceria no meio rural e do desejo de agregar valor ao que é produzido na região.

“Começamos a fazer produtos artesanais justamente para valorizar o que produzimos. Nossos produtos são feitos por pessoas e para pessoas, com qualidade e tradição”, explicou.

A estreia na Fenagro também surpreendeu a empresária, que não esperava tamanha repercussão.

“A Fenagro foi uma surpresa. É a primeira vez que trazemos nossos produtos para uma exposição desse porte. A aceitação foi maravilhosa e já estamos saindo com novas parcerias. A visibilidade que tivemos aqui superou nossas expectativas”, afirmou.

Ela destaca ainda que o processo artesanal é parte fundamental da identidade da Cacau +.

“Produzir artesanalmente exige dedicação e tempo, porque a nossa máquina é humana. Isso mantém viva a nossa raiz cultural. Muitos visitantes, inclusive crianças, descobriram aqui que o chocolate nasce do fruto cacau. Esse contato é muito especial”, disse.

Amélia e Miriam, da Cacau +
Amélia e Miriam, da Cacau + | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Ao falar sobre Ilhéus, Amélia reforçou a força da tradição cacaueira e a reinvenção do município após a crise causada pela vassoura-de-bruxa.

“Ilhéus teve que se reinventar. Hoje, o rural é uma força enorme na cidade. Temos chocolates premiados internacionalmente, feitos por famílias que tiveram coragem de recomeçar. Ilhéus merece ser vista, visitada e reconhecida”, destacou.

A participação na Fenagro foi considerada um marco para a empresa.

“Foram dias intensos e maravilhosos. Nossos produtos praticamente esgotaram. A Fenagro foi um pontapé inicial para algo muito maior para nós. Esperamos voltar em 2026 com um leque ainda maior de produtos e a mesma projeção”, comemorou.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

x