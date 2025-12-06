Mãe e filha conquistam criançada com oficina de pirulitos de chocolate

Mãe e filha ensinaram crianças a fazer pirulitos de chocolate - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Apesar da pouca idade, Davi Almeida sabe falar exatamente do que gostou quando chegou pela primeira vez na Fenagro 2025. De cara, se encantou por um mini Cooper 1965, que estava estacionado na pista de exposição de carros antigos e raros, na entrada da feira.

"Entrando mais na feira vi um monte de cavalos, visitamos a parte da Bahia Pesca com exempares de camarões, carangueijos, já subi no touro e tomei uma cabeçada", riu o garoto de apenas 11 anos.

Davi Almeida, 13 anos | Foto: Carla Melo / Ag. A TARDE

Mais surpreso e participativo ainda estava ele na Cozinha Show, com programação especial para crianças, com a produção de pirulitos de chocolates. "Eu já tinha experimentado em festas de anicersário, mas não sabia que era tão fácil. Já vou fazer em casa e vender para os meus vizinhos", continuou ele.

Na produção de hoje, a Chef Priscila Santos compartilhou a bancada da cozinha com a sua filha, Kiara Victória. Ambas ensinaram para dezenas de crianças a como fazer os 'Pirulito da Kiki', feito com bolachas redondas e recheio de chocolate ou doce de leite.

A programação fez a alegria das crianças, que ficaram atentas ao processo. Ao lado da chef, Kiara quer seguir os passos da mãe. Aos 13 anos, a adolescente celebra a participação em eventos como esse.

"Essa receita é uma coisa que é muito gostosa. A gente une criança e doce, o útil ao agradável. A gente só inova no formato de piruíto para as crianças se divertirem. Eu já fazia doces quando era mais novinha. Comecei a me interessar por doces, brigadeiros e estar em eventos como esse é muito legal", disse Kiara.

A Cozinha Kids é uma das grandes novidades desta edição na Fenagro. A programação transforma as crianças em pequenas cozinheiras, oferecendo uma experiência imersiva na preparação de doces como brigadeiros e cupcakes.

Para o público infantil, o Cozinha Kids acontece aos sábados e domingos, às 11h, sempre em formato de oficina. “Queremos que as crianças tenham contato direto com o universo da gastronomia de forma divertida”, destaca Márcio Maia, sócio-fundador da Food Hub Solutions e coordenador do espaço.

Fenagro 2025

