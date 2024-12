Ministro do TCU destaca Fenagro e A TARDE Educação

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz - Foto: Divulgação

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz encaminhou ao Plenário da corte uma mensagem destacando o que classifica como “dois eventos de grande relevância ocorridos no estado da Bahia, que merecem nossa atenção pelos impactos positivos que promovem no desenvolvimento econômico e social, não apenas da região, mas de todo o Brasil”. Cedraz se refere à 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), promovida pelo Grupo A TARDE até o próximo domingo, e o Concurso Cultural Jovem Jornalista, realizado pelo programa A TARDE Educação no mês passado.

“Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro 2024 contempla mais de dois mil animais, incluindo bovinos e equinos de raças nobres, com o objetivo de destacar a qualidade da genética baiana e brasileira, fomentar oportunidades de negócios e evidenciar a importância do agro para a economia nacional”, observa o ministro.

A respeito do Concurso Cultural Jovem Jornalista, Cedraz sublinha que “o evento, ao meu ver, merece nosso reconhecimento, é a sexta edição da iniciativa com o tema ‘Sou digital, mas minha inteligência não é artificial’, envolvendo alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como seus professores das redes municipais e estaduais da Bahia. Ao estimular o pensamento crítico e a criatividade, a iniciativa contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e, portanto, mais preparados para os desafios contemporâneos. A capacitação de crianças e jovens nesse contexto é essencial para promover um salto na produtividade e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do País”.

E prossegue: “Eventos como o Concurso Cultural Jovem Jornalista servem como modelo a ser seguido por outros estados, ao promoverem a inclusão digital e o engajamento dos jovens em temas de relevância mundial. A era digital e a inteligência artificial estão redefinindo as estruturas do mercado de trabalho e as demandas da sociedade. Investir na educação e na formação de nossos jovens é imprescindível para assegurar que o Brasil esteja preparado para competir em um cenário global cada vez mais tecnológico e interconectado.

Encerro, portanto, ressaltando a importância de iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável do agronegócio, verdadeiro pilar de nossa economia atual, bem como a educação de qualidade e focada nas oportunidades criadas pelos avanços tecnológicos recentes, que serão determinantes para o futuro de nosso País”.

A mensagem foi endereçada ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; ao vice-presidente, Vital do Rêgo; e aos demais colegas ministros: Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.

“Que tais exemplos possam inspirar novas ações em prol de um Brasil mais próspero e justo para todos”, concluiu Aroldo Cedraz.

Confira a mensagem do ministro: