Petrobras destaca relevância do setor de fertilizantes durante Fenagro

A Feira Nacional Agropecuária (Fenagro) de 2025, evento realizado pelo Grupo A TARDE consolidou-se como um marco no calendário de eventos do setor, e a presença da Petrobras foi um dos destaques.

Nesse cenário de otimismo e retomada estratégica, Deyvid Bacelar, Coordenador-Geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), reforçou a participação da estatal.

Primeiro é parabenizar o grupo A TARDE pela realização do evento e a participação da Petrobras nessa retomada de discussões do atual cenário de biocombustíveis é o que há de relevante", afirma Deyvid.



Força Agropecuária

A Fenagro 2025 não apenas celebrou a tradição e a inovação do agronegócio, mas também serviu como local para o debate sobre o desenvolvimento econômico nacional e a soberania em setores vitais, como o de fertilizantes.

"Promover a aproximação da capital com o agro é extremamente importância. Existe um jargão que os camponeses usavam que diz, quando o campo não planta, a cidade não janta", disse Bacelar.

Para Deyvid Bacelar, a participação proeminente da Petrobras na Fenagro 2025 foi um acontecimento importante para o setor de fertilizantes.

"É importante que haja a reincorporação e o pleno funcionamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (FAFENs), como as da Bahia e Sergipe, junto à Petrobras. A volta da Petrobras ao setor de fertilizantes é vista como um passo fundamental para reduzir a dependência externa do Brasil, garantindo maior segurança alimentar e estabilidade de custos para os produtores rurais*, disse Bacelar.

O dirigente sindical destaca o potencial de geração de milhares de empregos diretos e indiretos com a reativação e expansão das unidades, dinamizando toda a cadeia de suprimentos e serviços.

"A presença da estatal no evento, reforça a ligação estratégica entre energia, indústria e o campo", finalizou.