Bahia planeja ação inédita para enfrentar pragas e clima

A Bahia dará início, em 2026, a um amplo levantamento de dados sobre o ecossistema de inovação agropecuária do estado. O objetivo é identificar necessidades, mapear oportunidades e orientar ações estratégicas em tecnologia e inovação para as diversas cadeias produtivas. A definição ocorreu durante a terceira reunião do programa Mapa Conecta Bahia, realizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) nesta quinta-feira, 4, no Pavilhão do Governo, dentro da Fenagro 2025, no Parque de Exposições de Salvador.

Atualmente, o Mapa Conecta Bahia reúne cerca de 30 instituições públicas e privadas. A proposta é que cada entidade apresente os dados que possui sobre inovação no campo. Essas informações serão consolidadas em um diagnóstico estadual, que apontará avanços, gargalos e prioridades para o desenvolvimento tecnológico da agropecuária baiana — incluindo temas como mudanças climáticas, combate a pragas e melhoria da produtividade.

Segundo a assessora técnica da Seagri, Waleska Viana, o trabalho também busca aproximar diferentes atores do setor. “Vamos criar uma metodologia própria para conectar o produtor, que tem suas demandas, ao pesquisador, que formula soluções, e às startups, que desenvolvem ferramentas para aplicá-las. Com o diagnóstico em mãos, definiremos as regiões prioritárias para as ações”, explica.

Para a consultora de inovação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Patrícia Fonseca, ampliar a rede de parceiros é essencial. “Com esses dados, conseguimos entender o potencial e os gargalos de cada região da Bahia e construir um plano de ação robusto. Queremos fortalecer todo o ambiente de inovação, do pequeno agricultor às startups”, afirma.

As discussões continuam nesta sexta-feira, 5, com a palestra “Compartilhando iniciativas de inovação para o fortalecimento da agropecuária no Brasil”, ministrada por Patrícia Fonseca no Auditório do Pavilhão do Governo.

Rede nacional de inovação

O Mapa Conecta integra uma rede nacional voltada à modernização e competitividade do campo brasileiro. A iniciativa reúne governo, setor produtivo, universidades, empresas de tecnologia, centros de pesquisa e startups em uma plataforma multilíngue que utiliza inteligência artificial para conectar demandas e soluções. A proposta também inclui apoio à formulação de políticas públicas, difusão de tecnologias e incentivo a novos negócios no país e no exterior.

Fenagro 2025

