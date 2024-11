Produtores e criadores de animais alinham últimos detalhes para realização da Fenagro 2024

Reunião entre o Grupo A TARDE e Associações de Criadores de Animais da Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Faltando pouco mais de um mês para a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira do Brasil, produtores rurais e criadores de animais estão se preparando para os 10 dias de evento, que acontece do dia 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

O Grupo A TARDE recebeu em sua sede, nesta quinta-feira, 24, a presença dos representantes das associações de criadores de animais para o alinhamento da organização e a participação das 10 associações confirmadas na Fenagro.

"A reunião de hoje coincidiu com a confirmação da Fenagro pelo próprio governador do Estado Jerônimo Rodrigues em meios de comunicação de divulgação. Isso foi muito bom e os criadores sairam muitos satisfeitos, tirando suas dúvidas com relação aos procedimentos de logística, ao financeiro e isso é muito importante para nós. Acreditamos que será uma Fenagro com a quantidade de animais muito boa e muito diferente das edições anteriores. Acreditamos que estaremos sempre alinhando essas pautas com os criadores, a Seagri e o Grupo A TARDE para um bom funcionamento da exposição", disse o presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Accoba), Almir Lins.

Estiveram presentes na reunião o chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Thiago Guedes, o presidente das Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Accoba), Almir Lins, a presidente da Associação de Criadores de Quarto de Milhas, Georgia Ortega, o representante da Associação de Criadores de Mangalarga Paulista (ABCM), Carlos de Abreu, o representante de Criadores de Mangalarga Machador (ABCMM), Roberto Adami Junior, o diretor da Associação Baiana de Criadores de Campolina (ABCC), Alexandre Bullos, representante dos criadores de Girolando Matheus Ataide, o coordenador técnico da Fenagro, Paulo Guedes, e o coordenador de logística da Fenagro, Mário Abreu e o diretor de defesa animal da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia Carlos Augusto Espinola Chaves.

Eles foram recebidos pelo presidente do Grupo A TARDE João Mello Leitão e o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, além do diretor da Rádio A TARDE FM Eduardo Dute e o head de conteúdo digital do Grupo A TARDE, Rafael Sena.

Produtores e criadores de animais apoiam realização da Fenagro 2024 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Além das presentes, estão confirmadas a Associação Baiana de Criadores de Nelore (ABCN); Associação Baiana de Criadores de Gir (ABCG); Associação Baiana dos Criadores de Sindi; Associação Baiana de Criadores (ABC) e Associação Baiana de Criadores de Zebu (ABCZ).

“As reuniões que antecedem a Fenagro são muito importantes para organizar e alinhar o evento e essa reunião de hoje, eu acredito que estreita o laço de compromisso de cada associação com A TARDE e com o próprio Governo do Estado da Bahia, define o comprometimento de todas as raças e demonstra também a união e a satisfação de ter uma feira agropecuária como a Fenagro de volta”, disse a presidente da Associação de Criadores de Quarto de Milhas, Georgia Ortega.

Além da exposição de animais, o evento vai realizar cinco leilões, premiações e práticas esportivas como o Team Penning e o Ranch Sorting. A previsão é de que os leilões sejam distribuídos no Tatersal Joãozinho Andrade (Currais) e no Tatersal Cândido Braga (Tenda), entre os dias 4 e 7 de dezembro. A Fenagro também contará com a Festa do Peão, que pela primeira vez será realizada no Brasil e vai premiar os melhores tratadores de caprinos e ovinos do país.