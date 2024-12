Salão do Turismo promove intercâmbio entre a Bahia e outros países

No receptivo teve comidas baianas típicas e um minitrio elétrico - Foto: Divulgação

O Salão Internacional do Turismo foi aberto neste domingo, 1º, na 33ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições de Salvador. No receptivo, comidas baianas típicas: acarajé, abará, cocada e a bebida de infusão conhecida como cravinho; na música, um minitrio elétrico.

O evento teve a participação do governador Jerônimo Rodrigues. O espaço temático foi montado pela Secretaria de Turismo (Setur-BA), para o intercâmbio cultural e de negócios entre a Bahia e países com representação consular no estado.

Nesta terça-feira, 3, a atração do Salão Internacional do Turismo será o Japão, que irá mostrar um pouco de suas tradições. Nos dias seguintes, se apresentam os consulados da Argentina (quarta), Grécia (quinta), Finlândia (sexta) e Colômbia (sábado). A Fenagro, que é promovida pelo Grupo A Tarde, com o apoio do Governo do Estado, termina no domingo, 8.