Samba, pagode e ritmos nordestinos embalam o último dia da Fenagro

O cantor Jow - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O último dia da Fenagro, neste domingo, 7, foi marcado, mais uma vez, pela mistura de ritmos. De novo, o samba deu o tom do evento. Renanzinho CBX abriu os trabalhos com um repertório repleto de canções apaixonadas. Para atender ao público do agro, o artista fez questão de trazer adaptações.

“É uma honra representar o samba de Salvador num evento grandioso como esse. A gente conseguiu ali também adaptar alguns sertanejos no nosso samba. Eu acho que o samba é isso, a gente consegue unir muitos gêneros musicais”.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Renanzinho CBX | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O gênero seguiu na sequência com a animação de Jow. O cantor reforçou a versatilidade do pagode e disse que mesmo no mundo agro, é importante transitar por todos os estilos musicais.

“O pagode é agregador, não tem um estereótipo definido, é versátil. E na realidade, a gente precisa ter pagode na nossa vida. Qualquer ser humano necessita do pagode, a gente tá aqui pra entregar essa demanda”, opinou.

Para encerrar a noite, sobem ainda ao palco Lary e o projeto Á Vontade, formado por Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.