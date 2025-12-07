Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FENAGRO

Samba, pagode e ritmos nordestinos embalam o último dia da Fenagro

Renanzinho CBX e Jow levaram samba e pagode ao evento

Bianca Carneiro e Franciely Gomes

Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes

07/12/2025 - 19:28 h
O cantor Jow
O cantor Jow -

O último dia da Fenagro, neste domingo, 7, foi marcado, mais uma vez, pela mistura de ritmos. De novo, o samba deu o tom do evento. Renanzinho CBX abriu os trabalhos com um repertório repleto de canções apaixonadas. Para atender ao público do agro, o artista fez questão de trazer adaptações.

“É uma honra representar o samba de Salvador num evento grandioso como esse. A gente conseguiu ali também adaptar alguns sertanejos no nosso samba. Eu acho que o samba é isso, a gente consegue unir muitos gêneros musicais”.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Renanzinho CBX
Renanzinho CBX | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Leia Também:

Itanagra dá show na Fenagro com queijos de cabra premiados
Vila da Cachaça: As quatro cachaças mais vendidas na Fenagro 2025
Licor de Ilhéus feito à mão conquista visitantes na Fenagro

O gênero seguiu na sequência com a animação de Jow. O cantor reforçou a versatilidade do pagode e disse que mesmo no mundo agro, é importante transitar por todos os estilos musicais.

“O pagode é agregador, não tem um estereótipo definido, é versátil. E na realidade, a gente precisa ter pagode na nossa vida. Qualquer ser humano necessita do pagode, a gente tá aqui pra entregar essa demanda”, opinou.

Para encerrar a noite, sobem ainda ao palco Lary e o projeto Á Vontade, formado por Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fenagro Fenagro 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor Jow
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

O cantor Jow
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

O cantor Jow
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

O cantor Jow
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x