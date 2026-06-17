5 opções de bebidas além do licor para aproveitar no São João

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Com a chegada das festas juninas, cresce a expectativa pelos sabores tradicionais da época. Entre eles, os licores típicos ganham destaque nas comemorações. No entanto, as opções de bebidas que marcam presença no São João vão muito além dessa tradição.



Entre opções quentes, geladas e batidas, os festejos abrem um leque de oportunidades gastronômicas para serem apreciadas. Em destaque está o quentão, bebida tradicional servida quente e preparada com especiarias.



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O portal A TARDE separou 5 opções de bebidas e uma receita de quentão para aproveitar durante no São João. Confira!

5 opções de bebidas para o São João

Quentão: é uma das principais bebidas dos festejos juninos, preparada à base de cachaça, açúcar, gengibre e especiarias.

Cerveja: dentre as bebidas para o São João, a cerveja se mantém como destaque para o público durante as festas.

Príncipe Maluco: considerada um "esquenta" para festas, a bebida é uma mistura de destilados, como whisky e vodca, ervas e energéticos.

Batida de amendoim: bebida doce, cremosa e fácil de preparar. A batida leva ingredientes como amendoim, leite condensado, creme de leite e cachaça

Café caipira: a bebida é um café forte adoçado com rapadura e finalizado com um pouquinho de cachaça. Simples, mas com personalidade, é ideal para fechar o arraiá.

Receita de Quentão

Presente no São João do Nordeste, a bebida quente e aromática está entre as principais escolhas para a festa. Veja como preparar um delicioso quentão em casa:

Ingredientes

Cachaça: 1 litro

Água: 600 ml

Açúcar: 1 e ½ xícara (chá)

Gengibre: ¼ de xícara (fatiado ou ralado)

Casca de fruta: 1 limão e 2 laranjas (evite a parte branca para não amargar)

Maçã: 1 unidade cortada em cubos (opcional)

Especiarias: Canela em pau e cravos-da-índia a gosto

Modo de Preparo

Coloque o açúcar em uma panela em fogo médio e deixe derreter até virar um caramelo de cor característica, tomando cuidado para não queimar;

Com muito cuidado para não se queimar com respingos, despeje a água toda de uma vez sobre o caramelo. O açúcar vai endurecer inicialmente, então deixe no fogo médio até que ele derreta completamente e se misture à água;

Enquanto o caramelo derrete na água, prepare os demais ingredientes: descasque e corte o gengibre, fatie os limões e a laranja em rodelas, e descasque e pique a maçã em cubos;

Adicione à panela a maçã, os cravos, a canela, o gengibre, o limão e a laranja. Não esprema as frutas; apenas mexa levemente para misturar, permitindo que o calor extraia os sabores naturalmente;

Despeje o litro de pinga na panela e aumente o fogo até levantar fervura;

Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe a mistura "curtir" por alguns instantes para que os sabores se incorporem;