6 restaurantes e bares temáticos pra você sair do óbvio em Salvador

Restaurante de Salvador possui estética medieval - Foto: Divulgação

Salvador é muito mais do que acarajé, moqueca e pastel. Quando o assunto é gastronomia, a capital baiana também entrega experiências que vão além dos clássicos.

Para quem busca sair da mesmice e explorar espaços com identidade própria — daqueles que têm uma decoração excêntrica, drinks autorais ou uma trilha sonora inusitada — a cidade tem opções criativas.

O Portal A TARDE reuniu uma seleção de restaurantes e bares temáticos e diferentões que valem a visita em Salvador. Confira:

1. Medieval Restaurante

| Foto: Divulgação

📍 Rua Bicuíba, 148 – Patamares

Funcionamento: De domingo a quinta, das 11h30 até 23h, e de sexta a sábado, das 11h30 até 0h.

Inspirado no universo dos castelos, cavaleiros e banquetes reais, o Medieval Restaurante foi aberto recentemente e promete uma experiência gastronômica imersiva em Salvador. Desde a fachada com arcos de pedra até o interior decorado com brasões, armaduras e iluminação à luz de tochas, cada detalhe busca transportar os visitantes para a atmosfera da Idade Média.​

No cardápio, a cozinha mediterrânea, com pratos robustos e apresentações que remetem aos grandes banquetes medievais. Além disso, o restaurante oferece rodízios de pizzas, massas e hambúrgueres em duas sessões diárias, proporcionando uma variedade de sabores para os clientes. ​

Para completar a experiência, o Medieval Restaurante conta com apresentações temáticas e uma trilha sonora que envolve os comensais no clima da época.

2. Miss Köh

| Foto: Divulgação

📍 Salvador Shopping, Piso G1

Funcionamento: Ainda não foi divulgado

Localizado dentro de um shopping, o Miss Köh também é uma novidade na cidade. O restaurante especializado em culinária japonesa, tailandesa e coreana abre as portas nesta quinta-feira, 24.

Todo o cardápio é assinado pelo chef Murakami. Natural do Japão, ele trabalhou em restaurantes de Tóquio, Nova York e Barcelona e é conhecido por cantar enquanto elabora os pratos. Seu restaurante em São Paulo, o Murakami, foi premiado com uma estrela no Guia Michelin 2024, mais respeitada avaliação da gastronomia mundial.

O ambiente projetado para 150 pessoas busca se distanciar do shopping e transportar o cliente para o universo oriental, com muitas flores e fibras naturais. Os banheiros apresentam um show de luz com as famosas lanternas tailandesas projetadas em espelhos. Uma experiência imersiva.

3. Check-In Gastrobar & Balada

| Foto: Divulgação

📍 Rótula de Cajazeiras V

Funcionamento: Terça à quinta, das 18h às 0h, sexta e sábado, das 18h às 2h, e domingo, das 18h às 0h30.

Inspirado no universo das viagens aéreas, o Check-In oferece um ambiente temático que remete a uma aeronave, sendo considerado o 1º gastrobar de aviação do Brasil. O cardápio é uma fusão de sabores, especializado em carne de porco.

Além da culinária e da decoração, o espaço é famoso pela programação musical, com DJs e apresentações ao vivo, e pela animação da ‘tripulação’ formada pelos funcionários. O bar também é conhecido por suas promoções atrativas, como descontos em cervejas, drinks e petiscos em dias específicos da semana. ​

4. Purgatório Bar

MUITO Na foto: parte interna do Purgatório Bar Foto: Felipe Melo/Divulgação Data: 22/09/2022 | Foto: Divulgação

📍 Rua Alexandre Herculano, número 45, Pituba.

Funcionamento: Terça e quarta, das 19h às 0h, e de quinta a sábado, das 19h às 1h30.

Com uma estética que mistura o infernal ao celestial de forma divertida, o Purgatório Bar traz uma proposta irreverente e ambiente totalmente instagramável, repleto de neons, luzes vermelhas e uma decoração que brinca com o conceito de céu, inferno e pecado.

O cardápio também segue a linha provocadora: drinks autorais com nomes tentadores como ‘Luxúria’ e ‘O Paraíso de Dante’. Por suas opções, o Purgatório foi o 430° bar no Top 500 Bars 2024, além de eleito o estabelecimento com Melhor Carta de Drinks do Brasil em 2023 e 2024.

5. Mundo Animal

| Foto: Divulgação

📍 Av. Otávio Mangabeira, 02, Pituaçu.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 17h30 às 23h30, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h.

Para a criançada, uma opção é a lanchonete Mundo Animal. Inspirado na selva, o ambiente é decorado com elementos rústicos. O cardápio é igualmente temático, com pratos que levam nomes de animais, como “Elefante”, “Rinoceronte” e “Girafa”, além da famosa torre de batatas, conhecida como "batatão", que combina batatas fritas com diferentes carnes, recheios e molhos variados .​

A lanchonete também oferece entretenimento ao vivo, com pocket show diário do mascote Leonel, o leão, que interage com os clientes, especialmente as crianças. É possível fazer reservas pelo telefone/WhatsApp (71) 9 9715-2121 .​

6. São Jogue Paralela

| Foto: Divulgação

📍 Nova unidade no Shopping Paralela

Contatos: (71) 99298-5046



A famosa lanchonete que reúnejogos e gastronomia têm um novo point: a São Jogue Shopping Paralela, no piso L2. São mais de 400 jogos de tabuleiro, uma sala de Karaokê e mesas de RPG;

No local, estão games de tabuleiro clássicos e nostálgicos, como Jogo da Vida e Banco Imobiliário, além dos mais modernos e inovadores, como Dixit e Ticket to Ride.

A novidade exclusiva da loja do Shopping Paralela, administrado pela Alqia, é a inclusão de pizzas no cardápio.

A taxa de entrada é de R$ 18 por pessoa, de segunda a quinta-feira, e de R$ 24 de sexta a domingo. Os visitantes podem jogar à vontade por até três horas com a assistência de monitores especializados, que auxiliam a escolher e explicam as regras dos jogos. Os fãs de música podem aproveitar o Karaokê por até duas horas.