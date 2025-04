Comida di Buteco 2025: veja lista completa dos bares participantes

O prato "Espeto do Tritão", um dos concorrentes na categoria de petiscos - Foto: Divulgação

Em sua 25ª edição, o Comida di Buteco amplia sua presença na capital baiana e em Lauro de Freitas com 59 bares na disputa pelo título de Melhor Buteco do Brasil. A competição, que vai até 11 de maio, reúne petiscos autorais, drinks inusitados e muita criatividade na cozinha.

Quantos estabelecimentos participam do Comida di Buteco?

São 19 estabelecimentos estreantes e 40 veteranos. Entre os novatos, está o Boteco da Sereia, localizado no bairro da Saúde. Lá, o prato "Espeto do Tritão" combina polvo e camarão grelhados mergulhados em azeite com molho de ervas, acompanhados de vinagrete de abacaxi.

No Trobogy, o La Barca Restaurante e Petiscaria apresenta a "Flor Suína do La Barca": costelinha com cebola empanada e um molho exclusivo da casa.

Já o Sollar Vibes, no Solar do Unhão, traz a "Croqueta", uma releitura de comida caseira — carne de panela com queijo mussarela, empanada e servida com geleia de pimenta biquinho.

Entre os bares veteranos, o atual campeão Boteco da Mídia, em Pituaçu, volta à disputa com o criativo "Romeu e Julieta no Sertão": carne suína com purê de banana, queijo coalho com goiabada e bacon, finalizado com molho ferrugem.

Outro forte concorrente, o Biritódromo Bar de Praia (Federação), aposta no afeto da “Comida de Mãe” – polenta cremosa com ragu de cupim e creme de queijo. E o tradicional Bar do Papá, no Resgate, entra com os "Beansball": bolinhos de feijoada recheados com charque e um perfumado molho de ervas.

Como vai funcionar o Comida di Buteco 2025?

Mais de 35 bairros participam da competição, incentivando baianos e turistas a circularem pela cidade.

Cada petisco tem preço fixo de R$ 35. Este ano, a novidade é o Desafio de Caipiroska Smirnoff, que promete esquentar ainda mais a disputa com drinks autorais.

Lista completa dos bares participantes do Comida di Buteco 2025 na Bahia:

Abará da Vovó

📍 Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 16 – Santo Antônio, Salvador – BA

Abará Temperado da Irá

📍Endereço: Rua Renato Berbert de Castro, 587 – Praia do Flamengo, Stella Maris, Salvador – BA

Aquiles Gourmet

📍Endereço: Rua do Jenipapeiro, 41 – Em frente ao Bar de Gesse, Plataforma, Salvador – BA

Bakkana’s Bar

📍Endereço: Rua Boa Vista de Brotas, 11 – Engenho Velho de Brotas, Salvador – BA

Bar D' Gente

📍 Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, 144 – Cond. São Judas Tadeu (portaria 2), Pernambués, Salvador – BA

Bar do Bonito

📍Endereço: Rua Palame, 9 – Itapuã, Salvador – BA

Bar do Chico

📍Endereço: Rua Artur de Azevedo Machado, 65 – Stiep, Salvador – BA

Bar do Papá

📍Endereço: Rua Edgard Loureiro, 7 – Box 7, Resgate, Salvador – BA

Bar Koisa Nossa (Os Internacionais)

📍Endereço: Rua Engenheiro Allioni, 1 – Nazaré, Salvador – BA

Bar Xique Xique

📍Endereço: Rua Rockfeller, 39 – Barris, Salvador – BA

Biritódromo Bar de Praia

📍Endereço: Rua Souza Uzel, 4 – Atrás do Atakadão Garibaldi, Federação, Salvador – BA

Bistrô9

📍Endereço: Rua José Joaquim Seabra, 151 – Box 5, Baixa dos Sapateiros, Salvador – BA

Botecar Bar e Petiscaria

📍 Endereço: Rua Andaraí, 723 – Box 1, Resgate, Salvador – BA

Boteco Aggadá

📍 Endereço: Ladeira do Carmo, 9 – Santo Antônio, Salvador – BA

Boteco da Magaly

📍Endereço: Rua Agnaldo Azevedo, 292 – Stella Maris, Salvador – BA

Boteco da Mídia

📍Endereço: Rua Nadir Mendonça, 16 – Térreo, Pituaçu, Salvador – BA

Boteco da Sereia

📍 Endereço: Rua da Sereia, 7 – Casa, Saúde, Salvador – BA

Boteco Delícia de Pirão

📍Endereço: Rua Ilha do Mocambo, 1 – Trobogy, Salvador – BA

Boteco do Araújo

📍 Endereço: Rua José Mariz Pinto, 60 – Térreo, Baixa de Quintas, Salvador – BA

Boteco do Bigú

📍Endereço: Rua da Mouraria, 104 – Ao lado do quartel do Exército, Nazaré, Salvador – BA

Boteco do Paulista

📍Endereço: Rua da Paciência, 263 – Térreo 1, Rio Vermelho, Salvador – BA

Boteco do Vale

📍Endereço: Rua São Roque, 413 – Cond. Vale das Flores, Campinas de Brotas, Salvador – BA

Cabana da Praia

📍Endereço: Rua Iemanjá, 12 – Térreo, Boca do Rio, Salvador – BA

Caldas la Boemia

📍Endereço: Rua Teódulo de Albuquerque, 303 – Loja Térreo, Cabula VI, Salvador – BA

Cantina dos Artistas

📍Endereço: Rua Oceano Pacífico, 4 – Box 4, São Marcos, Salvador – BA

Casa Amarela Bar

📍Endereço: Rua do Carmo, 14 – Casa, Santo Antônio, Salvador – BA

Casa da Carmem

📍Endereço: Rua Visconde de Mauá, 174 – Dois de Julho, Salvador – BA

Casa da Renatinha

📍Endereço: Rua Gratidão, 5 – Em frente ao Cond. Stupendo, Piatã, Salvador – BA

Chão Boteco

📍Endereço: Rua Fonte do Boi, 12 – Loja 12, Rio Vermelho, Salvador – BA

Check-in Gastro Bar

📍Endereço: Estrada do Matadouro, 2 – Rótula de Cajazeiras V | Cajazeiras V, Salvador – BA

Cia do Sertão

📍Endereço: Rua das Hortênsias, 288 | Pituba, Salvador – BA

Crisana

📍Endereço: Rua Artêmio Castro Valente, 295 – Espaço Comercial Paralela | Canabrava, Salvador – BA

Escritório da Gadhega

📍Endereço: Rua Góes Calmon, 33 | Saúde, Salvador – BA

Força's Bar

📍Endereço: Rua Antônio Carlos Magalhães, 54 | Capelinha, Salvador – BA

Geni’s Bar

📍Endereço: Rua Inhambupe, 163 – Ao lado da quadra | Resgate, Salvador – BA

Kitanda Gastrobar – Farol da Barra

📍Endereço: Avenida Oceânica, 297 – Térreo | Barra, Salvador – BA

La Barca Restaurante e Petiscaria

📍Endereço: Avenida Mário Covas, 1430 – Box 1 | Trobogy, Salvador – BA

Lampião na Cozinha

📍Endereço: Rua da Liberdade, 498 – Casa | Liberdade (Guarani), Salvador – BA

Margarida Bar e Restaurante

📍Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 66 – Casa/Térreo | Rio Vermelho, Salvador – BA

Mocambinho Bar e Restaurante

📍Endereço: Rua da Faísca, 12 – Loja 12 Edifício Vista Bela | Dois de Julho, Salvador – BA

O Boteco do Bocca

📍Endereço: 1ª Travessa Luiz Tarquínio Pontes, 223 – Box 26/27 | Centro, Lauro de Freitas – BA

Obá Gastrobar

📍Endereço: Rua das Rosas, 148 | Pituba, Salvador – BA

Oh Pirão

📍Endereço: Rua Almiro Mário de Almeida, 34 – Ao lado Baratão Auto Peças | Cabula, Salvador – BA

Ôshalé Delícias do Interior

📍Endereço: Rua José Mariz Pinto, 18 – Loja 01 | Baixa de Quintas, Salvador – BA

Outbecko Comida Bruta

📍Endereço: Rua Território do Rio Branco, 125 – Loja 01 | Pituba, Salvador – BA

Oxente Bar e Petiscaria

📍 Endereço: Rua Silveira Martins, 445 | Cabula, Salvador – BA

Panela de Barro

📍Endereço: Rua Tamoio, 0 – Conjunto Senhor do Bonfim – Box 9 | Plataforma, Salvador – BA

Petiscaria Carnavalle

📍Endereço: Al. Campinas de Pirajá, 88 – Cond. Parque Campinas de Pirajá | Campinas de Pirajá, Salvador – BA

Point Campo Grande

📍Endereço: Av. Sete de Setembro, 1474 – Ed. Sequoia Loja 04 | Campo Grande, Salvador – BA

Point do Gigante

📍 Endereço: Rua Álvaro da França Rocha, 5 – Quadra B | Cajazeiras V, Salvador – BA

R’Canto do Pascoal

📍 Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 1 – Cruz do Pascoal | Santo Antônio, Salvador – BA

Recanto do Moura

📍 Endereço: Rua Resende de Jesus, 6 | São Caetano, Salvador – BA

Rita da Lambreta

📍 Endereço: Rua Dom Eugênio Sales, 110 | Boca do Rio, Salvador – BA

Rose’s Bar

📍Endereço: Rua Aracati, 161 | Lobato, Salvador – BA

Solar Boteco

📍 Endereço: Rua Desembargador Castelo Branco de Baixo, 1 – Loja 01 | Solar do Unhão, Salvador – BA

Sollar Vibes

📍 Endereço: Rua Desembargador Castelo Branco, s/n – Próx. Museu de Arte Moderna (MAM) | Solar do Unhão, Salvador – BA

Sushili

📍 Endereço: Rua Alexandre de Gusmão, 50 – B | Rio Vermelho, Salvador – BA

Tamo Junto Botequim

📍Endereço: Rua da Saúde, 2 – Próx. Igreja da Saúde | Saúde, Salvador – BA

Tonha Preta Cozinha & Afeto

📍Endereço: Rua do Meio, 116 – Próx. Escola Osvaldo Cruz | Rio Vermelho, Salvador – BA